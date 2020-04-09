【第二輪抗疫基金】酒餐協會憂員工未能受惠　冀僱主積極運用政府補助

▲ 新冠肺炎疫情下，本港旅遊業步入寒冬，酒店業放無薪假情況普遍。（經濟日報資料圖片）

港府昨日（8日）公布第二輪防疫抗疫基金，措施合共涉及1,375億港元，包括補貼僱主出糧，又會向每間持牌酒店發放30萬或40萬元現金資助等。酒店及餐飲從業員協會表示，現時不少酒店都將員工停薪留職，關注措施未必能惠及員工，若酒店獲補貼的條件是僱主須先出糧，政府稍後再分兩期退回給僱主，相信酒店是否動用補貼 基金也存疑。

酒餐協會指， 即使政府提供薪金補貼，但酒店仍可要求員工停薪留職， 變相等同「無糧出」，而且只要酒店不動用政府補貼，遣散或裁員事件也可隨時出現。

協會建議政府應明確發放補貼的操作指引，指示若員工現正放取無薪假、減薪、或停薪留職， 均可以得到薪金補貼，以保員工飯碗；同時呼籲僱主妥善運用補貼資源，盡量減低酒店業的失業率。

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記者：陳曉瑩