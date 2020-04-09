上訴庭裁定政府引用《緊急法》不違憲　合法集會公眾遊行《禁蒙面法》不適用

▲ 前立法會議員梁國雄今到高院領取判詞。（馮漢柱攝）

政府去年底透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，引發24名泛民議員等提出司法覆核，高院早前裁定《禁蒙面法》違憲後，政府一方提出上訴，上訴庭今（9日）頒下判詞，裁定政府部分上訴得直，即《緊急法》賦予行政長官會同行政會議，在危害公安的情況下訂立緊急規例的做法並不違憲。

至於現有的《禁蒙面法》，上訴庭指出由於與訟雙方未有質疑《禁蒙面法》在非法集結的情況下適用，因此在非法集結中執行《禁蒙面法》並不違憲。惟在未經批准的集結中，上訴庭則認為《禁蒙面法》同樣適用，因此推翻原訟庭決定。但對於《禁蒙面法》在合法的公眾集會和遊行中是否適用，上訴庭則維持原判，裁定《禁蒙面法》屬違憲。

上訴庭亦認同原訟庭裁決，裁定《禁蒙面法》第5條對於警方有權要求任何人於公眾地方除去蒙面物品的條文屬違憲。

換言之，《禁蒙面法》在非法集結和未經批准的集結仍然適用，但在合法集會和遊行中則不適用，而警方無權要求任何人於公眾地方除去蒙面物品。

申請人之一、前立法會議員梁國雄聞判後於庭外指，對裁決表示失望，因為《緊急法》已屬過時法例，賦予行政長官過大權力，而上訴庭亦未有處理行政長官在引用《緊急法》立法時，是否需交待何謂「危害公安」。梁表示有意上訴至終審法院，但尚待申請法援和索取法律意見。

記者：楊詠渝