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【出軌疑雲】倪震被指背妻密會少女行街　「短髮周慧敏」疑是王宗堯舊愛Chloe

娛樂 16:14 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

周慧敏倪震曾經歷不少風波。

經典樂壇玉女周慧敏跟倪震結婚11年，婚前曾歷感情風波，倪震曾跟內地女生張茆夜店激咀被揭發，周慧敏選擇了原諒並跟倪震結婚。不過，今日有報導指倪震疑跟一名年輕短髮少女密會，疑似再背妻出軌，而該少女更被指是王宗堯舊愛Chloe。

今日有報導指，倪震被媒體拍到在銅鑼灣私會一名短髮女生，該女生更外貌似周慧敏，雖然二人戴著口罩，沒有親密行為，倪震雙手放在身後，不過跟女子在購物期間有說有笑。

倪震跟周慧敏年前一起現身結婚主題餐廳宣傳。（取自facebook )

後來有指跟倪震密會女生，正是王宗堯前度女友、曾是組合As One成員26歲成員蘇皓兒（Chloe )。

倪震沒就事件回應，不過Chloe經理人則向傳媒表示，跟倪震行街女子絕對不是Chloe本人。

前As One成員Chloe曾拍檸檬茶廣告。

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友

名作家倪匡之子倪震，向來有不少花邊新聞，90年代他力追玉女偶像周慧敏時，就傳藉旗下出版周刊打壓情敵劉鍚明。

而在跟周慧敏交往期間，倪震亦不乏緋聞，最嚴重一次，是08年被揭跟內地女生張茆夜店激吻，事件鬧出不少風波，倪震亦承認一時情迷意亂，致造出了出軌行為。

後來周慧敏選擇原諒倪震，並即時宣布二人結婚，令外間大為意外。

周慧敏早前呼籲Stay Home。（取自IG）

結婚11年，倪震顯得修心養性，常在社交平台分享跟愛妻的恩愛行為。年前倪震開設結婚主題餐廳，還以二人婚照作生招牌。

近年周慧敏深居簡出，外表依然凍齡，近日疫情下周慧敏在社交平台呼籲多留家抗疫，不過丈夫倪震就在避炎期間，被攝影跟女生約會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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