【自私女兒】外地返國後自覺無病徵拒隔離　女子突發燒連累母親染疫命危

▲ 泰國一名女子從外地返國後拒絕隔離，她其後發燒，連累母親染疫命危。

新冠肺炎肆虐全球，任何人從外地回國後，都應自我隔離14天，否則會令身邊摯愛的生命受到威脅。泰國一名女子從外地返國後拒絕隔離，她其後發燒，連累母親染疫命危。

自覺沒出現任何病徵

女子母親的主診醫生Opass Putcharoen於4月6日在Facebook上分享此事。他指這名泰國女子早前從外地返國後，自覺身體沒有出現任何病徵，拒絕自我隔離14天，並繼續和母親同住，生活一切如常。

數天後，她突然發燒，便立即自我隔離，後來證實感染新冠肺炎。雖然她在發燒後即時隔離，但為時已晚，早已把病毒傳染給母親，令母親持續發燒6日、呼吸困難。

母親留醫ICU成重症病人

母親的病情起初不算嚴重，肺功能運作正常，但她的身體狀況最近突然急轉直下，肺功能急速惡化，需使用呼吸機幫助呼吸。她目前病情嚴重，在曼谷朱拉隆功大學醫院的深切治療部留醫，成為重症病人。

醫生指出，女子感染新冠肺炎的原因不明，他續說，大眾對病毒的無知及不自律，很可能令所愛的家人染病。他呼籲泰國人從外地回國後，必須自我隔離14天，因為當地目前的新增感染個案大多從外地輸入。

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責任編輯：李世聰