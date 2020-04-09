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何文田超級市場水果含沙門氏菌　食安中心：可引致發燒及腸胃不適

社會 16:18 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，一個預先包裝的切開水果（包括密瓜及網紋瓜）樣本被檢出含致病原沙門氏菌，中心正跟進事件。

食安中心指據了指從何文田Market Place抽取上述切開水果樣本進行檢測。結果顯示，在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

食安中心已知會有關商戶上述不合格化驗結果，並指示負責人即時停止出售相關食品，亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該商戶檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

發言人續指感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

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記者：郭家穎

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