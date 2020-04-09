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【新冠肺炎】調查指兩成打工仔已陷失業 部分人要借貸捱日子

社會 16:18 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

工聯會調查指，現時約兩成受訪打工仔已經失業，亦有超過六成受訪者正面對開工不足及放無薪假等問題。（工聯會提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港經濟同受打擊。工聯會調查指，現時約兩成受訪打工仔已經失業，亦有超過六成受訪者正面對開工不足及放無薪假等問題，除減少支出，兩成人稱要靠借貸渡日。工聯會促請政府建立緊急失業援助金制度，並向重災行業僱員派發一次性1萬元現金援助。

【第二輪抗疫基金】公司曾減薪應如何申請「保就業」計劃？　一文看清10條僱主僱員Q&A

工聯會在4月初訪問4,226名打工仔，當中71.1%人對前景感到悲觀。在被訪者中，有20.7%已經失業，3.3%被訪者則已收到通知將被解僱或裁員；另超過六成受訪者面臨開工不足及放無薪假等。失業情況以建造業、旅遊業及飲食業尤其嚴重。

當面對經濟困難，逾8成受訪者表示要減少開支，同時更有20.9%被訪者稱要碌卡或借貸暫渡難關。工聯會指，有個別極端情況是，被訪者聲言要去打刧，更有人表示不排除會輕生。

工聯會促請政府建立緊急失業援助金制度，建議僱員一旦失業而又符合資格，便可以領取原有工資八成，最高1.5萬元(約為工資中位數的八成)的援助金；另促請政府向飲食、零售、旅遊、酒店、交通運輸、民航等重災行業的僱員提供一次性1萬元現金援助，料涉款100億元，約100萬人受惠。

【第二輪抗疫基金】中小企協會指很多行業未受惠　憂支援措施難避免倒閉潮

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責任編輯：徐紹軒

失業 裁員 疫情 運輸 零售 建造 無薪假 工聯會 肺炎 新冠肺炎

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