【新冠肺炎】新增13宗確診個案　40日大男嬰父親確診

▲ 衞生防護中心提醒市民需要保持社交距離，避免聚餐。（陳靜儀攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新13增宗確診個案，年齡介乎21歲至66歲，其中10人曾外遊個案，累計確診個案增加至973宗，另有一宗疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，確診個案中包括早前一名40日大男嬰的37歲父親，即看：https://bit.ly/2XkVPnH

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另外一宗個案不明，43男患（第968宗個案）在銅鑼灣利園工作，4月4日發燒，之後入瑪麗醫院，即看：https://bit.ly/2REj5tt

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文