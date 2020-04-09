【新冠肺炎】40日大男嬰父親確診　一家三口全中招

▲ 40日大男嬰父親今日確診新冠肺炎。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（9日）新增確診個案13宗。

【新冠肺炎】新增13宗確診個案 40日大男嬰父親確診

當中包括一名出生40日確診的男嬰37歲父親（第974宗），其樣本曾對病毒呈陰性。他在4月8日在檢疫中心時發燒，其樣本今日對新型冠狀病毒呈陽性反應。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，跟據病發情況，相信是家人傳染。

對於父母的樣本曾對病毒呈陰性，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，相信兩人在首次檢測時未有發病，而其父親在嬰兒及太太相繼確診後由家人傳染。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞又指出，男嬰於4月6日已經退燒，現時穩定，最近數天的情況不錯。

【新冠肺炎】40日大男嬰母親再次檢測呈陽性反應 當局正調查感染來源

早前確診的40日大男嬰，其35歲母親（第891宗）於4月5日確診。該名男嬰（第757宗）曾於3月20日接觸1名34歲女確診者（第462宗）後染疫。資料顯示，462號患者則為一名34歲女子，居於牛頭角功樂道21號凱德大廈，3月23日發燒及咳嗽，屬酒吧及樂隊群組。

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責任編輯：郭詩詩