【新冠肺炎】石湖墟普通科門診57歲確診助理　49位同事病毒測試全部呈陰性

▲ 何婉霞指石湖墟門診確診助理的49位同事對病毒測試全部呈陰性。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生提及昨日（8日）石湖墟普通科門診57歲運作助理確診新型冠狀病毒。

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何婉霞表示，已於石湖墟及打鼓嶺診所為職員進行追蹤調查，因新界東的同事都會到不同診所工作，故接觸過確診同事的都會接受測試。現時總共有49位職員作測試，測試全部呈陰性。今日會再幫54位員工做測試，而40個診所的環境樣本全部呈現陰性。日前與確診者共同午飯的5位診所同事現在正進行隔離，診所亦有進行徹底清潔。

▲ 石湖墟賽馬會普通科門診診所已暫停開放，進行清潔。（黃建輝攝）

此外，何婉霞指過去24小時醫管局向衞生署呈報90宗懷疑個案，現時共有705位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有29名確診病人康復出院，累計至今共有293人康復出院，現時沒有確診者正在等候入院。

直至中午12時，現時仍有664名患者分別在14間公立醫院留醫，其中14人情況危殆，年齡層由46至78歲，大部分有長期病患，8人情況嚴重，新增的嚴重個案為第950宗，642名患者情況穩定。

何婉霞續指病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1,130張及579間，使用率分別是67%及74%，而已有141位病人已轉到第二線隔離病床。

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記者：郭家穎