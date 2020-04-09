【新冠肺炎】6成考生贊成DSE再延期開考　7成反對取消

▲ 青年新世界今日（9日）公布調查顯示，逾6成受訪應屆文憑試考生傾向贊成延遲開考。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布中學文憑試（DSE）延至4月24日開考，一項調查顯示，逾6成受訪應屆文憑試考生傾向贊成延遲開考，逾半考生稱可以接受推遲1個月或以上，逾7成考生反對取消文憑試，有女考生直言當局早前臨時公布延期開考，令她感到夜長夢多，調查機構促當局盡快制定及公布考試後備方案。

青年新世界於昨日（8日）以電話問卷調查形式，成功訪問812名應屆文憑試考生。對於應否再延期開考，63.3%受訪考生傾向贊成延期，相比該機構於2月的同類調查下降14個百分點，32.9%考生傾向不贊成。逾半考生表示可以接受文憑試最多再推遲1個月或以上，約4成表示只接受推遲1至3周。

此外，逾7成考生反對取消文憑試；僅2成半考生傾向支持取消，但支持率較2月同類調查上升8.1個百分點。少於3成考生支持以校本評核（SBA）及校內成績等方式替代評估文憑試成績。逾7成考生認同大專院校設立獨立入學試替代方案。

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雖然考評局早前宣布在試場實施多項防疫措施，但84.5%受訪考生仍傾向擔心因應考而染疫，較上次調查大幅上升近20個百分點，近8成考生表示不滿意疫情下考評局對文憑試的處理手法。

調查亦顯示，近4成考生傾向無信心考獲符合入讀本地大學最低門檻的「33222」成績。考試壓力方面，受訪考生自評的整體平均壓力指數為7.0358分（以10分為最高壓力），比2月調查上升0.25分；逾7成考生的壓力分數達7分或以上，比上次調查上升6.3個百分點。

▲ 應屆文憑試考生賈同學（右）指，文憑試是唯一一個機會讓考生表現自己的能力，故不傾向取消考試。（受訪者提供）

應屆文憑試考生賈同學表示，當局在上月原定開考日前1周才公布延期，打亂其溫習進度，令當時已壓力極大的她不知如何是好，

很容易導致夜長夢多，每一晚會諗聽日會發生咩事，幾時會再延期，會唔會有更加多變數，好擔心自己能唔能夠堅持落去。

「正所謂『一鼓作氣，再而衰，三而竭』，教育局不斷拋出不確定因素出來，會令我們溫書時感到擔憂」，賈同學指，其身邊亦有同學失眠，無法專心溫書。

她認為考試會有一定感染風險，但文憑試是唯一一個機會讓考生表現自己的能力，故不傾向取消考試，「（取消文憑試）變相抹殺考生靠自己考取心儀科目的機會」，認為政府應按疫情發展決定延期或採取更多防疫措施。

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青年新世界副主席鄧咏堯建議，政府應按最新疫情發展，重新制定試場防疫標準及指引，並盡快制定及公布考試後備方案，以及更主動地透過信件或電郵等方式，直接通知考生有關文憑試最新措施及其影響，並非要考生「開電視、上網站先知」。

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記者：馮琪雅