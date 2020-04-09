超速撞電錶箱女乘客身亡　GoGoVan司機囚16個月官嘆抱撼終生

▲ （經濟日報資料圖片）

加入GoGoVan僅3天的司機，借用父親貨車在九龍灣接載女乘客，於龍翔道一帶超速駕駛撞向路邊電錶箱，女乘客送院後不治，涉案司機早前承認危險駕駛引致他人死亡等罪，押後至今（9日）於區域法院判刑。法官判刑時指，明白事件對家人帶來創傷，被告當時沒有拒絕接載沒攜帶貨物的女乘客，決定足以抱憾終生，判監16個月，停牌5年，並須自費修讀駕駛改進課程。

被告鄭偉立（29歲），承認1項危險駕駛引致他人死亡罪、1項沒有有效出租汽車許可證而駕駛汽車以作出租或取酬載客用途罪及1項沒有第三者保險而使用汽車罪。

法官判刑時指，被告自2017年始持有駕駛執照，曾就1項不小心駕駛被定罪。被告於2018年10月曾任薄餅速遞員，案發當天是第3天加入GoGoVan任職貨車司機，並借用父親貨車接載乘客，死者當時沒有攜帶任何貨物，被告經驗尚淺，沒有拒絕死者要求，決定足以抱憾終生。

法官又指，每次處理因交通意外而導致他人死亡的判決均感到難過，明白事件對家人帶來創傷，案發時被告不熟所駕駛路段，沒有留意車速限制，超速駕駛，但沒有意圖以極不負責任的方式駕車，故判監16個月，停牌5年，停牌最後3個月自費修讀駕駛改進課程，罰款2,000元。

案情指，被告於2019年1月4日下午約5時10分，使用1輛沒有出租汽車許可證的客貨車接客，而該客貨車亦不涵蓋接客用途。

同日晚上7時28分，被告在九龍灣接載死者謝秀君(32歲)前往馬鞍山。案發時，被告由龍翔道左轉入經大老山隧道前往沙田的支線，車輛失控撞向右邊一個電錶箱，貨車右邊趟門損毀脫落，死者被拋出車廂，身體多處嚴重受傷，送院後不治。

被告警誡下向警方承認是GoGoVan司機，而他不熟悉案發路段，他以為車速限制為每小時70公里，政府化驗所專家以現場胎痕判斷，指告案發時車速約為每小時58公里，而該路段車速限制為每小時50公里。

記者：林欣樂