【新冠肺炎】印尼泰國仍有動物被生宰售賣 保護組織憂成傳染病溫床

▲ 善待動物組織（PETA）調查發現，多個亞洲國家仍有市場出售活宰貓狗及野生動物。（PETA亞洲圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒最初在武漢的野味市場爆發，被認為是疫情源頭。不過，有動物保護組織指，印尼及泰國等地仍有市場售賣活宰的野生動物，擔心會成為下一波傳染病的爆發地，要求當地政府關閉市場。

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善待動物組織（PETA）深入多個活體動物交易市場調查，影片顯示，亞洲多個地區包括印尼托莫洪（Tomohon）及泰國曼谷，依然有活體動物交易市場繼續營運，出售貓、狗及野生動物等。

影片拍攝到人們僅穿拖鞋在血跡斑斑的地板上行走，徒手處理生豬肉；地板和肉枱置滿血水和腐肉，狗、豬和蛇等動物的屍體被蒼蠅包圍；擁擠的籠子裡裝滿了等待宰殺的雞和貓；活青蛙被塞進了袋子，隨便放在殘缺不全青蛙屍體旁。

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PETA高級副總裁傑森‧貝克（Jason Baker）形容，活體動物交易市場衞生環境骯髒不堪，為病菌滋生和傳播提供了絕佳的溫床，擔憂下一次的病毒大爆發可能就會出現在這樣的地方。

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PETA指，目前已經聯繫印尼、泰國及其他亞洲國家的衞生管理部門，促請這些部門關閉當地的活體動物交易市場，惟目前仍未收到回應。

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責任編輯：徐紹軒