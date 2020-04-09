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【新冠肺炎】公益金2月設抗疫基金支援5行業員工　截至3月中有約3,500人受惠

社會 16:51 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

公益金撥千萬成立抗疫基金，以支援受疫情影響的個人及家庭。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，香港公益金早於今年2月中宣佈，從撥款儲備中撥出1,000萬元，成立「公益金及時抗疫基金」，支援從事酒店、旅遊、餐飲、運輸及零售業的僱員，以及需接受檢疫隔離而影響生計的港人，為期3個月，每宗受助個案所獲援助金額為2,000元至1萬元不等，按家庭成員數目釐定。

香港酒店工會指，曾向有關機構諮詢基金門檻，申請者需為月入5,000元或近期因疫情而失業者，並需電談或面談以了解家庭結構、入息、經濟等背景資料。

公益金指，截至3月18日，在20間伙伴機構協助下，已經批出超過1,350個申請，發放援助金額近950萬元，幫助約3,500名有需要人士；有需要人士按居所所在地區致電有關批核中心，聯絡社工查詢申請事宜。

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記者：陳曉瑩

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