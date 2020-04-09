涉遊行襲擊拍照內地旅客　埃及漢及兩男女轉介區院處理

▲ （經濟日報資料圖片）

去年10月5日晚上有人於九龍示威遊行，期間有內地旅客疑用手機拍攝遊行人士遭「私了」，35歲埃及籍男子及兩名男女涉參與事件，早前被控傷人罪及分兩案處理。兩案今（9日）於西九龍裁判法院再提訊，控方申請合併兩案，及改控有意圖而導致身體嚴重傷害罪。案件將於4月28日在區域法院提訊，各被告今暫仍毋須答辯，須還柙候訊。

首案被告羅偉華（56歲）、黃綺婷（22歲），及次案被告SOLIMAN Ahmed Fawzi Elsayed（35歲），早前被控有意圖而傷人罪。控方今申請兩案合併，及改控3人1項有意圖而導致身體嚴重傷害罪，羅另被控1項有意圖而導致身體嚴重傷害罪。

控罪指，3名被告於2019年10月5日在彌敦道近亞皆老街，連同其他人使男子X身體受嚴重傷害；羅另於2019年10月6日在同地，連同其他人使男子Y身體受嚴重傷害。

辯方不反對案件合併，控方另申請將案件轉介到區域法院處理，及展續案中事主的匿名令，獲裁判官批准。裁判官將案件押至4月28日下午，於區域法院提訊，案件將以英文審理，各被告續須還柙。

記者：王仁昌