  • 24°C
香港時間 : 2020409日 (四) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉遊行襲擊拍照內地旅客　埃及漢及兩男女轉介區院處理

社會 16:51 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

去年10月5日晚上有人於九龍示威遊行，期間有內地旅客疑用手機拍攝遊行人士遭「私了」，35歲埃及籍男子及兩名男女涉參與事件，早前被控傷人罪及分兩案處理。兩案今（9日）於西九龍裁判法院再提訊，控方申請合併兩案，及改控有意圖而導致身體嚴重傷害罪。案件將於4月28日在區域法院提訊，各被告今暫仍毋須答辯，須還柙候訊。

首案被告羅偉華（56歲）、黃綺婷（22歲），及次案被告SOLIMAN Ahmed Fawzi Elsayed（35歲），早前被控有意圖而傷人罪。控方今申請兩案合併，及改控3人1項有意圖而導致身體嚴重傷害罪，羅另被控1項有意圖而導致身體嚴重傷害罪。

控罪指，3名被告於2019年10月5日在彌敦道近亞皆老街，連同其他人使男子X身體受嚴重傷害；羅另於2019年10月6日在同地，連同其他人使男子Y身體受嚴重傷害。

辯方不反對案件合併，控方另申請將案件轉介到區域法院處理，及展續案中事主的匿名令，獲裁判官批准。裁判官將案件押至4月28日下午，於區域法院提訊，案件將以英文審理，各被告續須還柙。

記者：王仁昌

傷人襲擊 請願示威 遊行集會

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　