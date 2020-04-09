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高EQ兼懂得急救　失業空姐轉當抗疫醫療助手

職場 16:53 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

由於大部分空服員都曾接受簡單的急救醫療訓練，同時具備高EQ來面對病患，該企就招募員工，籲他們接受特訓，暫時投身醫護工作，助緩解醫院壓力。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國都限制居民出入境，導致航空服務業大受影響。不少航空業人員，包括空服員，都被迫放無薪假或面臨裁員危機。總部位於瑞典的北歐航空（Scandinavian Airlines，簡稱SAS）就暫時解僱所有空服員，但在徵求他們的意願下，讓他們轉當醫療現場的助手，為對抗疫症出一分力，並補貼收入。

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據《美聯社》報道，北歐航空受疫情影響，至少裁減9成員工，約有1萬名員工離開工作崗位。但與此同時，各地醫院人手不足，由於大部分空服員都曾接受簡單的急救醫療訓練，同時具備高EQ來面對病患，該企就招募員工，籲他們接受特訓，暫時投身醫護工作，助緩解醫院壓力。

據悉，被解僱的1萬名北歐航空員工，全部都願意轉當醫療助手。而SAS目前就安排一系列相關課程，第一批的學員在本周開始接受醫療培訓，學習基本技能，以投入醫療工作。而這班空服員成為醫療助手後，主要工作包括移動搬運病患、消毒病房病床等，分擔醫護人員的工作。

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是次瑞典的輔導轉業計劃，是由斯德哥爾摩Sofiahemmet醫療機構、Novare人力資源公司和瓦倫堡基金會（Wallenberg Foundation）聯合發起，而瓦倫堡基金會已加強對SAS的援助，並提供約70萬美元（約港幣543萬元）的資金。

除了瑞典，英國廉航易捷航空（EasyJet）、維珍航空（Virgin Atlantic）和德國漢莎航空（Lufthansa）也有採用類似做法，讓受疫情衝擊的空服員可以優先接受醫療培訓計劃。空服員往往接受過急救訓練，而且由於其工作性質，一般處事較為冷靜，被訓練成具備良好的EQ，十分適合協助減輕醫生護士的工作負擔。

責任編輯：施雯雯

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