疫情變數打亂DSE生出國計劃　學障考生樂觀迎戰：今天更希望留在本地讀大學

▲ DSE是否如期開考還未確定，但學障考生Lukas迎樂觀迎戰。

受新冠肺炎疫情影響，中學文憑試（DSE）筆試一再延期開考，文憑試考生不斷承受巨大壓力。考生Lukas Chan是學障同學，早計劃赴英國讀書，現在考慮到當地疫情而改變升學策略，決定把握當下，補修中文和通識，嘗試爭取好成績望在本地升讀大學。

就讀元朗區中文中學的Lukas自小因學障，自幼對中文科感到最困難，也因害怕中文，選擇去英國升學，並已被當地5間大學有條件取錄，學校排名介乎前10至前30，只待提交DSE成績。

他謂一向對英文最有信心，看英文文字題，比中文快10倍。因英國只須呈報兩科主科加1科選修，他最有信心的企會財科目預期可拿到5，其它主科英文和數學分別有5及4便足夠，故中文科結果最終不會影響他出國升學。

▲ 18歲應屆DSE考生Lukas，今天是樂團表演組的中流砥柱，長時間因學障限制懷疑存在價值，並在抑鬱邊緣徘徊多年。(黃建輝攝)

但因現在有太多未知數，包括英國疫情也讓家人擔心，加上考期愈拖愈久，不確定會否影響申請英國學校，唯有繼續樂觀及努力。談到溫習情況，他現在會去兩間補習社，日常時間保持自律去溫習，並樂觀去想：現在多了時間補救本已放棄的中文。

「現在真的很忐忑不安，DSE一再延期，更取消了語文科口試，我本寄望以口試部分拉分，現在有可能拖低中文科20%分數，故有點灰心！」

他謂內心也很矛盾，希望DSE不要再延期，但同時擔心受感染，所以心情愈來愈複雜。

其實我性格很宅，可以長期不出街，只要家中有電腦和樂器，我反而適應一直在家溫習。 回想媽媽過去打氣的說話是：捱埋這2年；到今天她會改說：捱埋這2個月！DSE這個試對我們重要，期望這天快些到來。

暫時擱置出國 保持平常心溫習

Lukas 談到前路安排，他謂會兩手準備，現在把握時間溫回中文和通識，望爭取較好的成績、考入本地大學；若成績不理想，才再考慮出國讀，而大前提是他不想重讀。

當下目標是考好DSE，證明自己努力過；最後真的要看成績才決定，留在香港或出國，兩個方案各有優缺點。

表面開朗愛笑的Lukas，離開人群後便喜歡沉思，他謂自己有雙面性格，幸好自小學音樂，可以寄託心情，並讓他捱過最艱難的中學歲月。

▲ 2016年陶笛大賽，他成為海報模特兒。(受訪者提供)

學習事倍功半 曾控訴世界

他坦言自小因成績低落，除英文科外全部不合格，非常低沉，常感怎樣努力成績仍不如人，故曾控訴「這世界為何老要得罪我！」直至中四中五心態開始轉向，拼命讀書，後來只有中文不合格。

我需要用別人兩三倍以上努力，才見到一點成績，一直對讀書很氣餒，初中階段我在抑鬱邊緣徘徊，但因不想父母擔心，選擇隱藏傷心，及收埋自己。

他認為香港教育環境以分數定輸贏，令學障生很難找到自我定位，會容易鑽牛角尖。

我花了很長時間，學會不再聚焦在自己的不足上，多欣賞自己。中三後我開始不想繼續頹下去，便全力以赴，加上學校老師鼓勵，成績慢慢起色，心情也走出陰霾，現在會更多的接受自己，會鼓勵自己：障礙是可以克服，事在人為。

▲ 他笑言性格很宅，只要家中有電腦和樂器，可以一整周溫習而足不出戶。(黃建輝攝)

聚焦自己強項 用音樂過度困難

Lukas小三學鋼琴，小五學陶笛，今天是陶笛樂團支柱，他自言陶笛難學，需要運用丹田出氣，講究身體要平衡和放鬆，是一種修煉，當練習高難度的曲，需要吹奏者快速變換手指，練習合奏時需要高度專注。

吹笛令我放鬆，並抒發我內心最複雜、很多難以用說話表達的情緒。 每一支笛是人手製造，大家用同一款笛吹一首歌，因笛的特質不同，故人人拿同一款笛吹同一首歌，竟會有不同效果，這是這樂器最奇妙的地方。

Lukas家住元朗，卻習慣每周花2小時到樂團排練，笑謂因返樂團可以見到朋友，開心聊天，是他人生最開心的時光，現在他也嘗試探索其它樂器，例如學結他。

撰文︰胡麗珊