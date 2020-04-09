【新冠肺炎】本港新增宗數回落至13宗　張竹君：單日數字不能作準仍需時觀察

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今新增13宗確診感染個案，屬上周六以來第6日單日新增宗數趺至30宗以下。被問及疫情是否已回落，衞生防護中心傳染病主任張竹君認為現時單日宗數不高屬好現象，惟單日數字不能作準，惟仍需時觀察少可下定論。

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今日本港新增13宗個案，當中10人曾有外遊，包括一名源頭未明個案；亦是自上周六(4日)單日宗數不足20宗以來，第二度新增數未足20宗。

被問及疫情是否已回落，衞生防護中心傳染病主任張竹君直言，新增宗數回落確是好現象，惟單日數字不能代表整個趨勢，現時下定論仍言之尚早。

她稱，新冠肺炎潛伏期長，加上本地仍有未能溯源的個案，不能排除有隠性傳播的可能，即使外地返港旅客減少，未來趨勢仍難以估計，仍需時觀察少可下定論，又籲市民保持社交距離，以減少社區爆發機會。

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責任編輯：陳正怡

