  • 24°C
香港時間 : 2020409日 (四) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增宗數回落至13宗　張竹君：單日數字不能作準仍需時觀察

社會 17:23 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今新增13宗確診感染個案，屬上周六以來第6日單日新增宗數趺至30宗以下。被問及疫情是否已回落，衞生防護中心傳染病主任張竹君認為現時單日宗數不高屬好現象，惟單日數字不能作準，惟仍需時觀察少可下定論。

【新冠肺炎】利園1期上班43歲IT男確診　感染源頭不明

【新冠肺炎】確診石湖墟診所職員曾到2間食肆進行夜間清潔　工作時無與食客有接觸

今日本港新增13宗個案，當中10人曾有外遊，包括一名源頭未明個案；亦是自上周六(4日)單日宗數不足20宗以來，第二度新增數未足20宗。

被問及疫情是否已回落，衞生防護中心傳染病主任張竹君直言，新增宗數回落確是好現象，惟單日數字不能代表整個趨勢，現時下定論仍言之尚早。

她稱，新冠肺炎潛伏期長，加上本地仍有未能溯源的個案，不能排除有隠性傳播的可能，即使外地返港旅客減少，未來趨勢仍難以估計，仍需時觀察少可下定論，又籲市民保持社交距離，以減少社區爆發機會。

【新冠肺炎】新增13宗確診個案　40日大男嬰父親確診

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：陳正怡
 

傳染病 疫情 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　