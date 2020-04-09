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政黨促推居屋版「還息不還款」計劃　柯創盛：7萬業主或受惠

社會 17:31 2020/04/09

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有政黨要求房委會研究為資助出售房屋業主，推出還息不還本計劃。（政黨提供）

疫情嚴峻，有本港銀行推出「還息不還本」方案，為期6個月，供私樓按揭客戶申請；不過房委會轄下的公營資助出售房屋業主，則未能受惠。有政黨促請房委會及金管局，研究推出居屋版「還息不還本」方案，料7萬名業主有望受惠。

民建聯今（9日）召開網上記者會，身兼房委會委員的律師張國鈞稱，居屋業主向銀行貸款時，也牽涉到房委會作為第三方，為居屋單位進行按揭擔保，但形容三方協議的兩項條款是「緊箍咒」，包括房委會的按揭擔保設年限保證，以及要求業主每月須償還本金。

張解釋稱，一般居屋業主會借盡貸款年期，倘「還息不還款」或會延長還款期限，超出房委會的按揭保證期限。假設銀行擅自接納業主「還息不還款」申請，日後或引起房委會反對，甚至指摘銀行違反擔保協議，或不承認該單位的按揭擔保。

【新冠肺炎】本港新增宗數回落至13宗　張竹君：單日數字不能作準仍需時觀察

倡房委會就兩項條款引入豁免

他續稱，除非房委會同意就兩項條款引入豁免，不追究銀行倘推出「還息不還款」計劃而衍生的違反協議問題，就有望推出居屋版「還息不還款」。

劉先生3年前，買入黃大仙一個居屋單位，每月供款1.4萬元，當中8,000餘元是本金，6,000餘元是利息。他從事運輸業，太太則是美容業，另育有1歲兒子。他坦言疫情打擊兩夫妻生計，自己收入不穩定，又怕太太失業，盼申請「還息不還本」計劃，可節省8,000多元本金，但聯絡過房署提出其訴求後，未獲回覆。

另一名房委會委員柯創盛稱，現時疫情來襲，應該作出特殊處理，關鍵是政府須出手介入。他稱做過統計，相信7萬個業主可以受惠，盼金管局及房委會拆牆鬆綁，盡快推出計劃。

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記者：吳卓峰

居屋 疫情 房委會 香港金融管理局 民建聯

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