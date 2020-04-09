著名股評人曾淵滄料　港府抗疫招數最終要5000億埋單

▲ 著名股評人曾淵滄估算，港府抗疫要動用5000億元。

新冠疫情衝擊本港經濟，單是政府先後推出兩輪防疫抗疫基金措施，連同財政預算案提出的大規模逆周期措施，總額近2900億元。著名股評人曾淵滄估算，港府抗疫要動用5000億元。換言之，他認為，接下來，港府仍需要動用多2100億元抗疫。

特首林鄭月娥公布1375億元的第二輪防疫抗疫基金的前一日（7日），曾淵滄與經民聯立法會議員梁美芬對談，估計港府要動用5000億元幫助受影響的市民。梁美芬回應指，香港雖然坐擁一萬億儲備，但如果抗疫要耗費5000億，一下子花掉一半，「數字都幾嚇人，香港政府都騰騰震」。

曾淵滄隨即表示，如果政府不夠錢用，唯一的出路就是發債，但重點是甚麼時候發債，「等到錢唔夠用發債，息口好高無人買」。他建議，政府發港幣和人民幣債，認為各有吸引力，又透露過往曾向政府局長提議發債，從來得到一個答案，「政府不等錢用，發債要給利息」，他指港府需要摒棄舊思維。

事實上，經民聯建議政府發債多時，2018年政府提出「明日大嶼」計劃時，該黨已經爭取政府發債。直至近月疫情持續，經民聯再建議政府發行抗疫專項債券，紓解政府短期用於防疫抗疫的財政負擔，並為市民在目前金融市場不穩的情況下，提供一個穩健的投資渠道。

政府昨日推出涉及1375億元的次輪抗疫基金，連同2月的首輪抗疫基金300億，以及《財政預算案》的1200億派糖措施，總共動用接近29000億，相當於去年本地生產總值近一成，與美國、新加坡等先進經濟體相若。可是，昨天的抗疫記者會上，財政司司長陳茂波亦被問及，有人建議港府發債。陳茂波當時回應稱，政府財政狀況穩健，無意發債集資。