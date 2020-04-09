【新冠肺炎】消息：港鐵要求經理級或以上員工今年內必需清假

▲ 消息人士指，港鐵要求經理級或以上員工今年內必需清假。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，港鐵早前削班，並要求員工清假，據悉，港鐵將會向員工發公司通告，要求所有經理級（M10）或以上的員工，今年前必需將積存的假期全部使用；經理級及以下的，則鼓勵將積存的假期全部使用。

疫情持續，機管局、政府高層也相繼減薪，TOPick正向港鐵管理層了解未來會否減薪，與民共渡時艱。

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記者：陳梓蔚