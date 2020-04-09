【新冠肺炎】消息：港鐵要求經理級或以上員工今年內必需清假 社會 17:44 2020/04/09 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 消息人士指，港鐵要求經理級或以上員工今年內必需清假。（資料圖片） 受新冠肺炎疫情影響，港鐵早前削班，並要求員工清假，據悉，港鐵將會向員工發公司通告，要求所有經理級（M10）或以上的員工，今年前必需將積存的假期全部使用；經理級及以下的，則鼓勵將積存的假期全部使用。 疫情持續，機管局、政府高層也相繼減薪，TOPick正向港鐵管理層了解未來會否減薪，與民共渡時艱。 立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF 記者：陳梓蔚 相關文章 【交通工具防疫】打工仔逼港鐵巴士易染疫 港版伽利略拆解港鐵巴士車廂2大高危位 18:26 2020/04/08 【交通工具防疫】打工仔逼港鐵巴士易染疫 港版伽利略拆解港鐵巴士車廂2大高危位 【防疫抗疫基金】港鐵7月起減價兩成為期半年 政府港鐵各分攤一半 18:27 2020/04/08 【防疫抗疫基金】港鐵7月起減價兩成為期半年 政府港鐵各分攤一半 港鐵都會票及月票下半年減100元 政府承擔收入損失上限為8億 20:05 2020/04/08 港鐵都會票及月票下半年減100元 政府承擔收入損失上限為8億 港鐵 疫情 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情