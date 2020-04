【新冠肺炎】美國疾控中心公布兒童症狀輕微少致命　1歲以下嬰兒屬染病高危群

▲ 美國疾病控制及預防中心研究報告,發現全美國大多數兒童新冠肺炎患者症狀輕微。

美國疾病控制及預防中心本周初公布研究報告,發現全美國大多數兒童新冠肺炎患者,其症狀較成年人患者輕微,死亡率相對較低,不過,家長不要鬆懈防疫,需留意1歲以下嬰幼兒屬於染病高危群。

於4月6日,美國疾病控制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC,簡稱「疾控中心」)發表《死亡率與發病率週報告》(Morbidity and Mortality Weekly Report),分析了美國各地在今年2月12日至4月2日,出現了149,082宗確診病例,在近15萬宗病例當中,兒童患者有2,572名,佔總數1.7%,比率低。

兒童患者少重症

報告分析,當中新冠肺炎兒童確診者大多數都沒有演變成重症,兒童患者出現咳嗽和發燒等症狀的機率,一般比成年人低,依數據分析,新冠肺炎兒童患者出現不同徵狀,有56%發燒、54%咳嗽,13%呼吸急促,對比成年確診者的71%發燒、80%咳嗽、43%呼吸急促,成年人病症較明顯。還有,確診兒童比較少出現頭痛、腹瀉、喉嚨痛、肌肉痠痛等病症。

然而,家長不要輕視孩子患新冠肺炎的嚴重性。美國95名兒童入院,其中5人更要進入深切治療部,並有3人死亡。加上,在0至13歲嬰幼童中,1歲以下嬰兒重症患者亦常見,確診後需要住院治療。

父母多留意孩子健康狀況

CDC報告研究人員強調,兒科病例缺少很多細節,加上是初步報告,警告大眾需留意無症狀者會傳播病毒,兒童也不例外,建議所有人皆要保持約1.8米的社交距離,日常做足預防措施。父母更要多留意孩子的健康狀況,如幼嬰兒一群不幸染病,很大機會成為社區無症狀傳播者。

