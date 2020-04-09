  • 22°C
香港時間 : 2020409日 (週四) 19:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【鼻敏感】轉季鼻敏感發作狂打噴嚏　日本醫生教2招KO鼻水鼻塞

健康 19:10 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

轉季鼻敏感發作狂打噴嚏，日本醫生教2招KO鼻水鼻塞。

每逢轉季，鼻敏感又容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻水，甚至更出現鼻塞問題，影響日常生活。有日本節目請來耳鼻喉科醫生，分享簡單2招解決流鼻水、鼻塞煩惱。

早前日本節目《ソレダメ》找來耳鼻喉專科醫生石井正則，講解如何應對流鼻水和鼻塞問題。他指出，鼻水一半有為鼻腔加濕的作用，其餘會從鼻子流住喉嚨。當不停留鼻水時，「索鼻」或塞紙巾防止鼻水流出，都是錯誤的方法。

石井醫生解釋，因為鼻水會冲去從外來入侵的細菌、病毒、花粉，加上鼻水的成分會過濾血液，且營養豐富，如果鼻水停留在鼻腔內會令細菌繁殖，所有鼻水流出時，用紙巾擤出來就可以。

他又分享2招，解決流鼻水和鼻塞的問題：

1. 流鼻水：洗鼻

洗鼻對感冒、花粉症、預防流感十分有效，但以水龍頭的水洗鼻，會產生滲透壓力，有機會弄傷鼻腔。石井醫生建議用鹽水洗鼻，可以於1公升清水中加入9克鹽，混合成濃度適中的鹽水。

2. 鼻塞：聞洋蔥

洋蔥含有二烯丙基二硫，可以激活交感神經，令血管收縮，石井醫生指，將洋蔥連皮切成片狀，放到鼻子前呼吸1分鐘，即可通鼻塞。

責任編輯：羅家欣

TOPfit 現推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

健康問題 流鼻水 鼻敏感 打噴嚏 鼻塞

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　