【鼻敏感】轉季鼻敏感發作狂打噴嚏　日本醫生教2招KO鼻水鼻塞

▲ 轉季鼻敏感發作狂打噴嚏，日本醫生教2招KO鼻水鼻塞。

每逢轉季，鼻敏感又容易發作，導致經常打噴嚏、流鼻水，甚至更出現鼻塞問題，影響日常生活。有日本節目請來耳鼻喉科醫生，分享簡單2招解決流鼻水、鼻塞煩惱。

早前日本節目《ソレダメ》找來耳鼻喉專科醫生石井正則，講解如何應對流鼻水和鼻塞問題。他指出，鼻水一半有為鼻腔加濕的作用，其餘會從鼻子流住喉嚨。當不停留鼻水時，「索鼻」或塞紙巾防止鼻水流出，都是錯誤的方法。

石井醫生解釋，因為鼻水會冲去從外來入侵的細菌、病毒、花粉，加上鼻水的成分會過濾血液，且營養豐富，如果鼻水停留在鼻腔內會令細菌繁殖，所有鼻水流出時，用紙巾擤出來就可以。

他又分享2招，解決流鼻水和鼻塞的問題：

1. 流鼻水：洗鼻

洗鼻對感冒、花粉症、預防流感十分有效，但以水龍頭的水洗鼻，會產生滲透壓力，有機會弄傷鼻腔。石井醫生建議用鹽水洗鼻，可以於1公升清水中加入9克鹽，混合成濃度適中的鹽水。

2. 鼻塞：聞洋蔥

洋蔥含有二烯丙基二硫，可以激活交感神經，令血管收縮，石井醫生指，將洋蔥連皮切成片狀，放到鼻子前呼吸1分鐘，即可通鼻塞。

責任編輯：羅家欣

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