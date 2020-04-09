【廚房新手都整到】均衡營養首選 零脂肪豬骨湯快手料理

近日不少「無飯」家庭都因為Home Office及暫避疫情而減少出外用膳，令Cook@Home突然成為潮流，但如何簡單快捷煮出好味又健康的料理，亦成為不少朋友每日的「挑戰」。閒時經常入廚的營養師伍雅芬就教路，想食得好味又有營養並非難事，例如只要一盒豬骨湯就可以輕鬆煮出健康的一日三餐。

甚麼是零脂肪?

「為何選擇豬骨湯？因為豬骨湯含有膠原蛋白和葡萄糖胺，可以保護關節和增強皮膚彈性，而湯裏的甘氨酸更可以消除疲勞。」伍雅芬透露，她不時亦會以豬骨湯煮湯米粉、通粉作為自己和家人的早餐。「大家當然不用自行買豬骨來煲，因為市面上部分盒裝豬骨湯能夠做到零脂肪，隨時較自己煮更方便、好味。」

▲ 豬骨湯含有膠原蛋白和葡萄糖胺，可以保護關節和增強皮膚彈性。

伍雅芬以史雲生豬骨湯為例，指出每100毫升的豬骨湯只有9 kcal（千卡，成年人每天需約1,500 kcal能量），而且湯底的脂肪會在熬製過程中被抽走，故能做到零脂肪（根據法例，液體食物中每100克不多於0.5克脂肪便可稱為「零脂肪」）同時提供豐富的營養，較自己用豬骨煲的湯底更健康，保證大家每日都有個好開始！

豬骨湯補骨骼皮膚

伍雅芬表示，近期人人減少外出，運動量亦大減，身體自然需要更多的營養，而豬骨湯所含的膠原蛋白既是韌帶、肌腱、關節中的重要成分，更能夠賦予皮膚韌性和彈性，大受愛美的女士追捧。此外，由於人體包含的多種礦物質中，以鈣的含量最高，99%均儲存於骨骼和牙齒中，而剩下的1%則存在於血液中，幫助凝固血液及收縮肌肉等。當血鈣不足，骨鈣便會被提取到血液中，假如情況持續，便會造成骨質疏鬆，因此維持鈣含量十分重要。

▲ 近日大家減少外出，飲食更要均衡，確保身體獲得所需營養，而少油0肪肪的飲食絕對是首選。

「不過，人體無法自行製造鈣，所以要從食物中吸收，而豬骨湯因由豬骨熬製，骨骼裏的鈣溶入湯中，為骨骼健康提供必要的營養，及時補充流失的鈣質，預防抽筋、無力等問題。」因此，她笑言，日常若想不到午餐的菜式，她不時會以豬骨湯加白魚蛋及菜煮麵。既有碳水化合物，又有膳食纖維，加上營養十足的豬骨湯，真正色香味俱全。「至於晚飯亦可考慮以豬骨湯作湯底烹煮水餃或蒸水蛋，既簡單又好味。」

▲ 以豬骨湯煮白魚蛋煮麵或水餃，既好味又易處理，保證零失手。

▲ 想食得輕怡？簡單以史雲生豬骨湯烚菜既有營養又好味！

盒裝豬骨湯含防腐劑？

雖然盒裝豬骨湯好味又零脂肪，但或者大家會有疑問：到底當中有否添加防腐劑而不夠新鮮呢？原來史雲生在製作豬骨湯時會把細菌殺滅，並且利用真空包裝，斷絕細菌繁殖生存的條件，做到無防腐劑保鮮的效果，盡可能將豬骨湯的營養成分和鮮味保留。

此外，據了解現時市面各大商戶出售的史雲生豬骨湯有多種包裝，包括專為烹調家常便飯的1L裝，又有適合個人或兩口子一餐份量的500ml裝，大家可按需要選購合適的份量，不怕浪費。最後，伍雅芬更推介了紹兩款零失敗簡易菜式，如果大家都想在家「有啖好食」，不妨買盒史雲生豬骨湯入廚一顯身手。

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（資料由客戶提供）

