【On Call 36小時II】Joe Junior做通波仔後戒兩種飲品　太太悉心照顧相愛逾40年

▲ Joe Junior是香港樂壇60年代的英文歌手。

深宵重播的《On Call 36小時II》掀追劇潮，劇中不乏熟悉的甘草演員。最近《On Call 36小時II》劇情講到，轉往病理學的魚仔（楊怡飾）首宗研究的個案便是金伯（Joe Junior飾）的腫瘤。

金伯患病而想見回昔日因音樂結緣的舊情人嘉碧，在洋蔥（羅仲謙飾）及車車（岑麗香飾）的調查下，卻發現嘉碧早已離世。

Joe Junior在劇中演繹因患病而常說傻話的金伯，但其實背後卻有一段浪漫的愛情故事。

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▲ Joe Junior在《On Call 36小時II》演患病的金伯。（《On Call 36小時II》截圖）

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60年代歌壇寵兒

現實中，Joe Junior也是才華洋溢的歌手。他是澳門土生葡人，自60年代起便加入樂壇。1965年，組成樂隊Zouncrackers，後來拆夥。

1967年，他另組樂隊Side Effects，同年因重唱歌曲《Here's a heart》，連續7周高據流行榜榜首，紀錄至今仍未被打破。由於當時廣東樂壇還未成形，歌手唱英文歌為主，故唱英文歌了得的Joe Junior成寵兒。

樂隊拆夥後，他轉以個人名義出版單曲及專輯，產量亦非常豐富。後來廣東歌熱潮興起，但Joe Junior仍堅守唱英文歌，事業便起了變化。

▲ Joe Junior年輕時是樂隊歌手。（網上圖片）

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轉型拍戲做「御用神父」

1997年，他加入TVB開始拍電視劇的生涯。由於他有外國人的樣子及氣質，也非常慈祥，故時常都被安排演出神父或傳教士的角色，久而久之便被稱為「御用神父」。

2011年，他參演神劇《天與地》飾演Dr. Dylan，與阿Yan（佘詩曼飾）在海傍對話中的一句「This city is dying, you know?」當時掀熱話。之後，又因拍攝旅遊節目《三個小生去旅行》而大受歡迎，演唱會更是年年開不停。

▲ Joe Junior一句「The city is dying」成了經典。（《天與地》截圖）

與妻夜總會結緣

骨子裏有著外國人的浪漫基因，年輕時外表俊朗，走偶像派路線的Joe Junior確是迷倒不少女生。

他曾指自己試過一星期7天中，每天都與不同的女生約會，但都只是拖手及唱歌，非常純情及浪漫。

▲ Joe Junior與太太相愛逾40年。（網上圖片）

不過，浪子也總有被收復的一日。1979年，Joe Junior在海城酒樓夜總會做長駐歌星，太太Susanna在會內跳中國舞，二人相識拍拖7年後才結婚，而在他眼中太太永遠都是最美的，至今已相愛逾40年。

患大病重生

可是工作過度忙碌，亦令年事已高的Joe Junior的身體響起警號。2017年，他因冠心病入院，要做俗稱通波仔的手術。

他曾透露當時因感到心臟不舒服，有點喘不過氣，所以入院。手術歷時3小時，他更在醫生做手術時在旁唱歌，過程順利而且沒痛楚。

但始終在鬼門關前走了一轉，於是Joe Junior下定決心不再吃肥膩食物、戒喝凍飲，多喝茶、多喝暖水及多做運動。

▲ Joe Junior有TVB「御用神父」之稱。（電視截圖）

住院時，太太一直陪伴在側，Joe Junior非常心疼她為自己30多年來的奔波，雖然不知日子還有多久，但就保證餘下的人生會好好照顧她，不再令太太操心。

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