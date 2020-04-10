【復活節抗疫】小朋友復課無期父母精神壓力增　社工教家長5招情緒管理

▲ 天水圍家庭健康促中心單位主任黃潔心表示，有部分家庭因缺乏口罩，家長更違例地獨留兒童在家。

疫情之下小朋友停課，再有一連四日的公眾假期，對於不少家長來說，其實也十分頭痛，除了要花時間陪伴小朋友之外，亦要每日「出盡法寶」替他們安排活動及學習。有團體最近發表的一項調查指，近7成幼兒家長於停課期間精神狀況已到「受困擾」階段。香港基督教女青年會天水圍家庭健康促中心單位主任黃潔心表示，有部分家庭因缺乏口罩，家長更違例地獨留兒童在家，冒險外出購買日用品及食物等。

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香港基督教女青年會於今年3月，就疫情全面停課後，家長所面對的育兒困難、個人身心狀況等項目，訪問了765名家中育有6歲或以下幼兒之家長，調查結果顯示，逾9成人表示因擔心於社區受感染而減少帶幼兒外出；在身心健康狀況方面，亦有近7成受訪者屬受精神困擾狀態。

黃潔心接受TOPick訪問時指，疫情下，家長為了照顧兒童，導致作息時間減少、精神壓力增加等。她表示，由於小朋友停課無期以至長期留在家中，家長為免子女外出時受到感染，導致沒有「放電」時間，每日更需為他們安排活動、「搞盡腦汁」，為此感到非常大壓力。她續指部分家長除擔心疫情之外，亦對本港的經濟感到十分擔憂。

▲ 黃潔心指部分家長除擔心疫情之外，亦對本港的經濟感到十分擔憂。

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黃潔心指出，有部分家長由於未能購買小童口罩，為了外出買日用品，被逼獨留兒童在家。她提到，曾有社工致電家訪時，由小朋友接電話，其後發現家長不在家中，得知後即馬上趕到其住處，站在門外陪同小朋友等待父母回家。社工其後有向父母指出該行為是非常危險，但對方表示沒有辦法，因為缺乏物資，加上帶小朋友外出會增加染疫風險，但由於「始終都要食飯」而外出買菜，只好選擇獨留兒童在家一段時間。

此外，這段時間有部分家長需留家工作，同時需要照顧子女而無法專心工作，增加不少精神壓力，甚至會對子女發脾氣。她建議家長要留意自己的情緒，如出現耳朵很熱，手震，說話開始高音時，即已是情緒高漲或「很炆」的時候，對子女及自己身心都不健康。

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至於家中有聘請家傭的人士，她建議家長最好與他們協調一同照顧兒童，例如向他們解釋已為小朋友安排的時間表，讓他們可協助督促子女學習；亦需要向他們交代自己在家工作的日子，由他們代為照顧小朋友等。

她表示明白父母在這些時間比較困難，分享數個小貼士讓父母可以減壓：

注意情緒如耳朵很熱、手震、說話高音時已是情緒高漲

抽時間放鬆，做自己喜歡的事

注意情緒管理

有需要時可向專業人士求助

情緒不穩時應離開現場，喝一喝水，冷靜一下

她又期望政府可為幼兒家庭提供有限度的托管及照料服務，避免家長因外出買菜而被逼獨留兒童在家。

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記者：郭詩詩