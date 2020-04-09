建制派譴責郭榮鏗癱瘓內會　促跟進陳淑莊違限聚令

▲ 建制派今午就內務委員會至今仍未選出主席及陳淑莊議員疑違反「限聚令」發表譴責聲明。（林宇翔攝）

今個立法會會期尚數月便完結，惟立法會內務委員會至今仍未選出主席。40多名立法會建制派議員今日發聯署聲明，譴責主持內會的公民黨法律界議員郭榮鏗。

「建制副班長」民建聯陳克勤表示，內會召開14次議仍未選出主席，令內會無法正常運作，批評郭榮鏗濫用主持人權力，以達到癱瘓內會目的。陳克勤又指，已向議事規則委員主席謝偉俊提出，要就困局謀出路的，因不排除日後亦會有人阻撓選舉程序，建議在議事規則委員會作出討論。

本身為法律學者的經民聯梁美芬則指，法律界對郭榮鏗主持手法有意見，認為郭榮鏗的攬炒方式缺乏獨立判斷能力，對此感到遺憾。梁續指，社會對內會的容忍已到極限，立法會議員將動用政治力量採行動，如考慮提出不信任動議。

郭榮鏗回應時表示，建制派仍然不明白內會現時情況，是民主派要借內會選舉作表達心聲的平台，強調自己按議事規則主持會議，而議員發言權利非常重要，不能被扼殺，解決內會爭議是需要集體智慧，政治問題只能政治解決，而非用程序解決。

另外，公民黨陳淑莊早前被拍到，於限聚令下進入酒吧，建制派要求陳淑莊解釋。體育、演藝、文化及出版界馬逢國批評，陳淑莊法律出身，卻千方百計迴避問題，做法非常不恰當。新民黨葉劉淑儀認為，議員需要以身作則，呼籲政府作出跟進。

陳淑莊則表明，至今未收到警方聯絡，強調當晚是就政府突然頒布新規例，應邀與業界作公務會議，當時酒吧已落半閘，並閘上亦寫上「Private」。

記者：陳宛彤