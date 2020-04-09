【丁太廚房】楊千嬅重開IG分享煮食日常　家居隔離14日天后成「真救世煮」

▲ 楊千嬅在IG大騷廚藝。

天后楊千嬅上月尾完成世界巡迴演唱會《My Beautiful Live》的楊千嬅，並跟丈夫丁子高及陳小春夫婦到澳洲遊玩後，千嬅回港後即作居家隔離，現正於家裏進行14天強制家居檢疫的千嬅，放下天后身份，於這10多天內變身女廚神，為丈夫和兒子連日來在家裡炮製不同美食。

▲ 楊千嬅戴口罩下廚。（IG圖片）

千嬅闊別IG 9個月

千嬅自去年7月稱IG帳戶被黑客入侵，而暫時停用，今日千嬅終在Instagram「復活」，除了即時分享自己的美食作品外，亦感性地發文，這10多天家居隔離的感受，似乎令千嬅有所啟法。

當中她寫道：「活著是很感恩很幸福，得到與失去都是一晃眼的事情，未來不管怎樣，也要活好自己，珍惜身邊當下。」

正於家裏進行14天強制家居檢疫的楊千嬅，於Instagram貼出以美食作品製作的九格拼圖，她更撰文表示這14天的隔離，滿以為失去了有用的時間，結果最後得到人生更需要的養分，領略到一切看來失去比得到多。

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▲ 丁子高大讚楊千嬅廚藝高超。（IG圖片）

楊千嬅續說正如所有媽媽一樣，她要陪伴兒子網上學習，更過著做「大廚」的生活:「烹飪是一個進修耐性的活動，很治癒，這種DIY的生活，也讓自己回憶無限。」

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千嬅成「真救世煮」

留在家中的日子，千嬅從舞台天后化身一家之廚，她亦大方分享自己的作品，當中包菠蘿咕嚕肉、手製早餐麵包、紐約芝士蛋糕、紅蘿蔔蛋糕、織花蘋果批、煙肉奶油意大利麵（ Carbonara）、鮮磨芝麻糊加湯圓等，更有粉絲建議千嬅開LIVE示範。

▲ 楊千嬅食品集。（取自楊千嬅IG）

丁子高亦在個人社交媒體分享太太下廚短片，片中可見千嬅戴着口罩下廚：「#好好食 #真係好好食 #乜原來你咁勁 #繼續努力 #我唔介意㗎 #屋企有個大廚 #BePositive #丁太廚房 #救世煮 #蛋糕女王 #多功能老婆 #StayHome #KeepSafe」

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