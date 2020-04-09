【超市大搜查】10大穀物片大比併　營養師拆解早餐高糖陷阱︰小孩宜選高纖麥片

▲ 市面上的穀物片暗藏高糖陷阱，小朋友長期食用可引致肥胖。

穀物早餐是不少小朋友的早餐之選，不過市面上的穀物片暗藏高糖陷阱，小朋友長期食用可引致肥胖。TOPick找來營養師李杏榆（Annie），比較市面上常見的10款穀物片，家長可從中揀選適合孩子的早餐。

10款穀物片均非低糖

根據食安中心的標準，每100克食物中含糖量不多於5克的屬「低糖」。Annie指出10款穀物片中，糖分最低的Meadows玉米片，其糖分為5.7克，亦超出低糖標準，因此這10款穀物片均不能稱之為低糖。

每100克穀物片 熱量（千卡） 糖分（克）

（每粒方糖=5克糖） 脂肪（克） 膳食纖維（克） 家樂氏可可米 376 33（約6.6粒方糖） 2 2.5 Essential Waitrose乾果麥片 342 30.7（約6.1粒方糖） 4.5 9.4 家樂氏香甜玉米片 377 30（約6粒方糖） 0.5 2 家樂氏格格脆 381 30（約6粒方糖） 3.7 3 雀巢可可脆片 363 27（約5.4粒方糖） 3 7.7 雀巢美祿可可球 375 24.9（約5粒方糖） 3 7.4 家樂氏Special K原味香脆麥米片 357 17（約3.4粒方糖） 2.3 7 桂格燕麥方脆（原味） 406 16.1（約3.2粒方糖） 5.4 8.9 家樂氏原味玉米片 365 9（約1.8粒方糖） 0.8 2.6 Meadows玉米片 370 5.7（約1.1粒方糖） 1.2 2.2

她補充，政府建議以5至7歲兒童的中位數為例，每日攝糖量應為大約30至40克。10款穀物片中含糖量最高的家樂氏可可米，每100g含33克糖分，已佔5至7歲兒童每日攝糖量的8成左右。

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留意糖分纖維原材料

家長為小朋友揀選健康的穀物早餐，除了留意含糖量外，Annie表示要注意膳食纖維及原材料。10款穀物片中，Essential Waitrose乾果麥片每100g含30.7克糖分，與含糖量最高的家樂氏可可米（每100g含33克糖分）接近。不過，在10款穀物片中，Annie最推介這款乾果麥片。

她解釋，乾果麥片糖分雖高，但其原材料大部分為乾果，當中的果糖比可可米的游離糖可取。加上每100克乾果麥片含高達9.4克膳食纖維，膳食纖維含量冠絕其餘9款穀物片。Annie表示，高纖維的好處是不用吃太多已有飽肚感，相對低纖維的家樂氏原味玉米片、甜玉米片或可可米，容易因沒飽肚感而吃多了。

在10款穀物片中，Essential Waitrose乾果麥片相對最有營，含有高纖維比較適合兒童食用，亦可考慮桂格燕麥方脆（原味），其含糖量較低，原材料亦以燕麥為主。Annie解釋，家樂氏可可米、雀巢可可脆片及美祿可可球等糖分高，當中尤以家樂氏可可米最高糖低纖，屬10款穀物片中最不健康的一款。

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記者︰駱秀玲