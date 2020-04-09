【口罩供應】4月13日起網上登記購買　HKTVmall港產口罩抽籤3大重點須知

▲ HKTVmall今日(9日)再在facebook開帖補充開賣口罩3大重點。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTVmall昨晚(8日)宣布，將以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，HKTVmall今日(9日)再在facebook開帖補充以下3大重點，當中包括中籤者須成為HKTVmall會員。

重點1：購買口罩要成為HKTVmall會員

參加口罩抽籤的市民只需要於口罩登記系統輸入香港流動電話號碼及電郵地址，中籤人士之後會收到手機短訊內有一個兌換碼，或可到HKTVmall應用程式及網頁查看結果。

到開始購買口罩的程序時，中籤人士需要先登記成為HKTVmall會員，並於7天內落訂單購買，付款時輸入兌換碼，口罩會加入購物車。同普通訂單一樣，整張訂單的商品會一齊送到指定送貨地址，或者到自取點收貨。

重點2️：運費計算方法

運費與HKTVmall平時的安排一樣，免運費金額如下：

普通會員：$500

VIP 會員：$350

自取 (門市、合作商戶及流動自取車)：$200

未買滿以上指定金額，VIP會員運費為$40，普通會員運費為$80。

重點3️：下次抽籤的時間

暫時只能公布第一次抽籤日期，往後會待口罩生產到一定數量才會再進行抽籤。

將採「先登記抽籤，中籤後購買」方式

據HKTVmall昨晚在facebook公布有關「先登記抽籤，中籤後購買」的購買口罩方式，有關步驟如下：

1. 口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入email及香港手提電話號碼，無須使用HKTVmall帳戶都可參加，每個手提電話只能登記一次。

2. HKTVmall會盡快透過手機知訊通知中籤人士，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公布，未中籤人士亦會收到相關電郵通知，其資料將會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

3. 口罩登記系統並非先到先得，總共有7日時間登記。要留意的是，在登記系統按下「確認提交」鍵後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，這才算成功登記。

登記時間：4月13日早上9時至4月19日晚上11點59分

登記網址：https://hktvmall.azureedge.net/

購買口罩日期：4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

有關HKTVmall口罩規格，請看:

【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98% HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】

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責任編輯：羅嘉欣