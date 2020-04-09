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【第二輪抗疫基金】勞聯批評保就業措施無惠及失業工友 促設失業援助金

社會 18:30 2020/04/09

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勞聯批評，最新一輪防疫抗疫基金無惠及失業工友及部分自僱行業，促派發失業津貼金。（勞聯提供圖片）

新冠肺炎疫情打擊經濟，政府昨（8日）宣布推出第二輪1375億元「防疫抗疫基金」，包括向合資格僱主提供每名僱員最多9,000元的工資補貼。勞聯今日（9日）聯同多個工會召開記者會，批評基金無惠及失業工友，而部分行業屬自僱，未必有強積金供款，也不能獲援助，促請政府設立失業援助金，並以關愛基金補漏。

【第二輪抗疫基金】資訊科技界倡擴闊防疫支援　免過去資源投放白費

勞聯主席林振昇指，兩輪基金雖確能幫到部分工友，但不少主要為自僱性質的行業仍有漏掉，如家務助理、啤酒推廣、美容美甲服務等。而現已因疫情而失業的人士亦不能受惠。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅指，導遊可獲每月5,000元津貼，為期半年，但需要提供工作證明，惟自去年反修例示威已重創行業，加上部分旅行社已結業，提交工作證明有困難。

【新冠肺炎】調查指兩成打工仔已陷失業 部分人要借貸捱日子

有任職酒樓的飲食業工友就指，整個3月到現在都放無薪假，質疑政府工資補貼計劃有漏洞，僱主可以邊取資助，另一方面繼續要求員工放無薪假。

林振昇建議，政府設失業現金津貼，助失業、放無薪假及被裁員的工友維持生計，長遠應設失業援助制度，例如失業貸款等，並推動業主減租，共渡難關。

【第二輪抗疫基金】酒餐協會憂員工未能受惠　冀僱主積極運用政府補助

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責任編輯：徐紹軒

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