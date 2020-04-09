【新冠肺炎】范鴻齡讚揚醫護面對疫情不退縮　醫管局會為下一波疫情做好預防

▲ （照片由醫管局提供）

新冠肺炎疫情衝擊全球醫療體系，醫管局主席范鴻齡讚揚本港醫護面對疫情嚴竣，仍沒有任何退縮，並以主動積極的態度，解決裝備等問題，令本港未如部分地區疫情迅速擴散；強調現時環球疫情嚴竣，需為下一波疫情來襲做好預防，包括加強化驗能力、增加前線醫護保護裝備及檢討醫管局的整體服務範疇。

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醫管局主席范鴻齡以《寫在疫情百日 反思得失前路》為題發表網誌，提到面對環球疫情，各地醫療系統都受到極大的考驗，惟本港卻無出現如外地般疫情迅速擴散，當中公院有效應對疫情，發揮相當大的作用。

他讚揚公立醫院同事即使面對嚴峻疫情，都沒有任何退縮，往往是自願加入高風險區工作，不論是在隔離病房、急症室、亞博館檢測中心，以至隨機接載在外地港人等都一往無前，毫不猶豫，令人難忘；又稱而總部中央指揮委員會集總部及各聯網之力，解決任何當前急務，並就疫情發展，迅速調整應對政策。

他提及，同事往往能夠以主動積極態度解決問題，包括有熟悉3D打印的同事主動與理大合作自製面罩，造就本地生產面罩，更能供應其他有需要人士；又有專職醫療同事，以遙距視像，為病人提供服務，形

醫療體系能夠抵禦疫情衝擊，與同事多走一步分不開

范鴻齡直言，現時環球疫情嚴峻，需為下一波疫情來襲做好預防，醫管局亦不敢怠慢，正制定各項應變措施，包括加強化驗能力、加社區處理康復人士隔離設施，讓醫療資源可更集中處理有需要病人，同時制定備用方案，以應對較嚴重社區感染等。

至於醫護個人防護裝備，范鴻齡亦指未來增加前線人員的個人PPE保護裝備，現時PPE可維持2個月運作，但仍急須繼續補充；而因美國方面禁運3M N95口罩，N95防護口罩未來供應非常不明朗，醫管局就此積極尋求合乎安全標準的替代型號，以解決燃眉之急。

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他補充，由於疫情嚴峻，部分非緊急服務被迫暫緩，惟隨著對抗疫情進入持久戰，認為需要在可行情況下逐步恢復應對疫情以外的其他服務，醫管局將檢討醫管局的整體服務範疇。

范鴻齡坦言，港人曾受到沙士的來襲，市民普遍有較高的防疫意識，惟近日市民已現防疫疲勞，因而出現幾個本地爆發群組，提醒社會：

絕不可以麻痺大意，為戰勝疫情，大家即使一時不便也是值得，今日的自覺自助，是保護大家健康的根本。

責任編輯：陳正怡