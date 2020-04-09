【口罩供應】BFE達95%+經紫外光殺菌　Good Mask將在灣仔元朗開賣口罩

▲ 港產口罩Good Mask在facebook表示，將在香港及新界區開賣口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，港產口罩Good Mask在facebook表示，將在香港及新界區開賣口罩。

據Good Mask在facebook指，將在指定地點即場派貨給早前以「$88盒購買口罩活動」的買家 (買家需出示WhatsApp記錄作交易)，同時現場亦會有現貨口罩發售給現場市民，有關開賣口罩詳情如下：

日期: 2020年4月12-13日

營業時間 : 10:00 am - 9:00pm

地點: 灣仔春園街 地下39號A (金鳳茶餐廳隔離)

日期: 2020年4月18-20日

營業時間 : 10:00 am - 9:00pm

地點: 元朗福德街18號 國康藥房

口罩規格:

BFE>95%

經紫外光殺菌

將有獨立包裝

定價在$200內

一盒50個口罩

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責任編輯:羅嘉欣