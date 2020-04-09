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【口罩供應】BFE達95%+經紫外光殺菌　Good Mask將在灣仔元朗開賣口罩

健康 18:43 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

港產口罩Good Mask在facebook表示，將在香港及新界區開賣口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，港產口罩Good Mask在facebook表示，將在香港及新界區開賣口罩。

據Good Mask在facebook指，將在指定地點即場派貨給早前以「$88盒購買口罩活動」的買家 (買家需出示WhatsApp記錄作交易)，同時現場亦會有現貨口罩發售給現場市民，有關開賣口罩詳情如下：

日期: 2020年4月12-13日
營業時間 : 10:00 am - 9:00pm
地點: 灣仔春園街 地下39號A (金鳳茶餐廳隔離)

日期: 2020年4月18-20日
營業時間 : 10:00 am - 9:00pm
地點: 元朗福德街18號 國康藥房

口罩規格:

  • BFE>95%
  • 經紫外光殺菌
  • 將有獨立包裝
  • 定價在$200內
  • 一盒50個口罩

更多口罩開售消息，請看:

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責任編輯:羅嘉欣

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