【新冠肺炎】教育局向160間私立中小學每校提供8萬元資助　最快本月發放

▲ 教育局今日（9日）表示，會向國際學校及私立獨立學校等每校發放8萬元的一筆過紓困資助。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，全港學校復課無期，教育局今日（9日）表示，為紓緩私校因停課而減少收入的財政困難，會向英基學校協會轄下學校、國際學校、私立獨立學校和其他私立中學日校及私立小學，每校發放8萬元的一筆過紓困資助，預計可惠及約160所學校，涉及額外開支約1,300萬元，最快於本月內發放津貼。

教育局發言人表示，在籌劃第二輪防疫抗疫基金教育部分的措施時，已同步決定調撥現有資源，用以紓緩提供全面正規課程的私立學校，因停課而減少收入的財政困難。局方今日已向有關學校發信，通知資助詳情。

按教育局通函，所有英基學校、國際學校、私立獨立學校及其他私立小學和中學日校均可獲得該項「私立學校一筆過紓困津貼」，同時開辦中小學部的學校，每部會作一所學校計算。因幼稚園部已於3月獲發8萬元支援津貼，因此幼稚園部不符本項津貼資格。若同一學校在多於一個地點營辦，作一所學校計算。同時開辦小學部及中學部的特殊學校作一所學校計算。

各校獲發撥款安排各異，英基學校毋需提交申請，津貼會直接存入學校的銀行帳戶，預計最早可於4月發放。其他學校則須按程序於4月29日或之前提出申請，局方將於5月以自動轉賬，或在收到申請後約4周將劃線支票郵寄至學校。

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責任編輯：馮琪雅