【禁蒙面法】法庭裁定非法集會蒙面可屬違法　民主派：會上訴至終審法院

▲ 法律界立法會議員郭榮鏗表明會提出上訴。

政府早前就《禁止蒙面規例》被裁定違憲提出上訴，高等法院上訴庭今日裁定政府部份上訴得直，政府有權在任何危害公安的情況下，進行緊急立法，可以限制非法集會，或未經准許集結的人士蒙面，但在合法集會和遊行，禁止蒙面的規定屬違憲。民主派立法會議員回應指，對裁決感到失望，強調會「奉陪到底」上訴至終審法院，稍後會馬上展開上訴。

法律界立法會議員郭榮鏗認為裁決顯示法官是對現實情況不理解，指即使本身是合法的集會和遊行，警方亦可在短時間內，宣布是非法集會，剝奪市民權利，擔心裁定緊急立法合憲，會令特首權力無限放大到剝奪基本自由。他又強調，現時香港疫情嚴峻，市民都要戴口罩，政府應反思是否仍需要這條《禁蒙面法》，擔心在疫情下有關法例為市民製造許多不必要的恐懼，林鄭月娥應廢除禁蒙面法。

民建聯立法會議員張國鈞及周浩鼎表示，歡迎上訴法院的裁決。張國鈞表示，裁決清楚肯定了回歸前、甚至上世紀訂立的法律依然有效，希望市民千萬不要受誤導，以為「老法律」可能失效，強調需要負法律責任。他又認為，只要大家不犯法，不要將政治訴求訴諸街頭暴力，《禁止蒙面規例》不會侵害市民的人身自由及集會權利。周浩鼎指，法庭已清楚表明在非法集會上蒙面是違法，過去民主派多番指控規例違憲，認為有關判決為此還了個公道。

身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊則稱，《禁蒙面法》被裁定違憲的條例已無法律效力，但警方仍可根據《公安條例》等，要求任何人士除下口罩表露身份，相信裁決無特別影響實際操作。

責任編輯：李淇