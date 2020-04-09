【港產口罩供應】BFE達99%+PFE達95%　Mask Lab 4月10日預售1萬盒午夜藍口罩【內附預訂詳情】

▲ Mask Lab將於4月10日中午12時預售1萬盒口罩。

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。Mask Lab昨日（8日）在Facebook公布於4月10日預售第一輪口罩，共10,000盒，每盒50個口罩，售$128。

口罩特色

Mask Lab口罩規格為3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%及PFE >95%。他們的口罩將會以午夜藍設計配合橙色掛衣棉繩，能有保護作用同時也能保持時尚。

▲ 午夜藍設計配合橙色掛衣棉繩的口罩（圖片來源：Mask Lab HK Facebook）

Mask Lab表示首階段每日產量逾10萬，日後每日產量預期達20萬個。第一階段將於4月10日預售第一輪口罩，共10,000盒，每盒50個口罩，售$128，大家可於Mask Lab HK網站進行預購，每人限購5盒，於4月下旬投產及5月開始發貨。

▲ （圖片來源：Mask Lab HK Facebook）

Mask Lab口罩預售詳情

時間：4月10日中午12時

數量：10,000盒，每人限購5盒

口罩規格：3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%及PFE >95%

預訂方法：於官網預訂

付款安排：信用卡 （Visa， Master）

廠房達至ISO8水平

Mask Lab口罩工廠位於荃灣，面積超過5千多尺，他們表示工廠的無塵實驗室的微粒收取樣本合格，更達至ISO8的要求水平，相等於10萬級無塵車間，當中包括4條全自動口罩生產線，風淋消毒房，貨物出入緩衝區以及存倉區。

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責任編輯：王芷瑩