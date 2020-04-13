【星級靚媽】陳凱琳創業推親民價美容品牌　Grace親教敷面膜消腫重要步驟【有片】

▲ 陳凱琳表示，自己的皮膚比較乾，所以會經常敷面膜，特別是紙面膜，她還向讀者透露了一個敷面膜消腫的貼士。

作為2013年度香港小姐冠軍以及2014年國際中華小姐冠軍的陳凱琳（Grace），曾被指是近10年最漂亮的港姐，還有「白富美」的封號，即肌膚雪白、出身富有、樣子美麗。

多年來有不少美容品牌向陳凱琳招手，邀請出任代言人。最近，Grace就決定推出自家的美容產品，率先登場竟然是一盒$24的卸粧棉，想知原因？不如聽聽Grace怎說。

▲ 既然是個人推出的美容品牌，Grace當然要親身上陣作生招牌。（官方圖片）

早於2018年，陳凱琳跟友人就已經有創業的念頭，在討論當中兩人想過不同的生意，其中一友人突然提出推出卸粧棉，結果雙雙表示贊成，就這樣開拓了Grace自家美容品牌「雪后」的第一件產品。

Grace解釋︰

一個女孩子在護膚的第一個步驟就是卸粧，我覺得無論你如何護理皮膚，但若你的粧容卸得不夠乾淨不夠好，皮膚仍是會受到傷害，所以我認為如果我第一次推出的產品，就是女生護理皮膚的第一個步驟，我覺得這樣很配合。

▲ 陳凱琳的自家品牌名為「雪后」，推出的首個產品是以日本原材料製造的卸粧棉。（$24）（湯炳強攝）

2019年年中正式開始發展品牌，Grace表示她和拍檔開始找原材料、找廠房，最終選擇了日本的原材料，然後在台灣找到一間大規模的廠房代為生產，Grace更親身遠赴台灣視察工廠環境和監控製造過程。

Grace表示發現市面上的卸粧棉在形狀及尺寸上，都不適合香港女生臉型，有時更會被粗糙的棉質擦傷肌膚，又有殘留棉絮等問題。

於是Grace的團隊便研發出市場獨有的摺疊式正方形，用上罕有的7.5cm x 7.5cm尺寸，適合香港女生臉型之外，更可作多用途使用。

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▲ 陳凱琳首次推出自家美容品牌。（湯炳強攝）

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卸粧棉加入了獨特物理性能的紙纖，可以令棉片富有強韌彈力，而且有極高的吸水和保水性能，Grace興奮地說︰「最終看到製成品我開心到叫了出來。」

她補充雖然只是$24的售價，但她就是希望大眾都能夠負擔，大家都可以用得到，下一步將會構思繼續開發護膚品系列。

▲ Grace表示，希望將大部分時間留給小朋友，因此自己會用少了時間去扮靚，但她認為一切都是值得的。（IG圖片）

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陳凱琳教卸粧秘訣

由於工作需要，Grace經常都要化粧，因此只要放假，她就是以素顏的真面目視人，讓皮膚休息一下。她笑說︰

認識我的朋友都知我很懶化粧，我常說大家應該不會想看見在家裏最真實的我。

其實Grace中學的時候已經很貪靚，更開始化粧，不過她認為以前化粧的自己好恐怖，照片絕對不能拿出來見人，還說那時的我比現在還要老！

▲ 陳凱琳認為陀仔時皮膚最好，現在回想起來相信是因為當時有足夠休息。（IG圖片）

問到她自己的卸粧程序，原來非常簡單，先用卸粧油，再用清水及卸粧奶，她發現這樣最適合自己的膚質。至於Grace的皮膚狀態，她表示自己的皮膚比較乾，所以會經常敷面膜，特別是紙面膜，她還提供了一個敷面膜貼士。去片看

Grace補充：「我喜歡將紙面膜放入雪櫃，敷的時候凍冰冰很清涼，而且可以為臉部消腫，亦都有紓緩效果。」

她認為自己陀BB的時候皮膚狀態最好，她說︰

別人說陀女皮膚好、陀仔皮膚會差，但我反而陀仔時皮膚最好，現在回想起來我是因為當時有足夠休息，其實大家雖然聽了很多遍，但其實只要休息足夠，睡得好吃得夠營養，皮膚就會自然好。

記者：陳日言