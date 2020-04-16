【新冠肺炎】理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%【附美日韓台越南印尼口罩結果】

▲ 理工大學實測6個不同產地兒童口罩，當中美國及韓國製的口罩過濾率最高。

新冠肺炎影響下，口罩供應緊張。家長經常要留意哪裡有售兒童口罩，又怕買到黑心口罩。理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

理大護理學院助理教授林清解釋，要先將鹽水打成微細粒子，控制溫度及濕度後傳入裝置。上層模擬外在空氣，下層則模擬人體吸氣，口罩夾在中間，量度經過口罩過濾之後，還有多少微細粒子到達下層。

是次實驗分別測試0.3微米、1微米及2.5微米的粒子穿透率。對應BFE、PFE及VFE，儀器能夠測出類似細菌過濾率（BFE）的結果，但結果不等同於ASTM級別的認證。

最好：美國及韓國

實驗後發現，口罩A及E表現最好，亦即美國及韓國製的口罩。韓國口罩於0.3微米、1微米及2.5微米均達到99%阻隔，過濾能力相當理想。這款韓國口罩是KF94小童口罩，可以阻擋94%或以上的0.4微粒，實驗結果比產品標示的好。

產於美國的口罩本來亦標榜有ASTM Level 1，即BFE及PFE均達95%以上。測試表現雖然比韓國口罩差一點，但於0.3微米的測試中都有超過95%，林教授估計很大機會達到美國要求的ASTM Level 1。

表現合格：日本及台灣

口罩B及D「表現合格」，產地分別為日本及台灣。日本口罩包裝上標榜BFE、PFE及VFE都達到99%以上，而台灣口罩則標示BFE達99%，結果顯示未能符合包裝上的標準。但兩款口罩於0.3微米、1微米及2.5微米表現均達到95%以上。林教授表示：

如果在美國大機測試入面，可能會達到BFE 95%水平，在社區使用也合適。

最差：印尼及越南

而表現最差的就是口罩C及F，產地分別為印尼及越南。

印尼口罩於0.3微米測試中，模擬普通呼吸的測試中只有13.98%及30.3％過濾能力，模擬深呼吸的效果，兩次測試的過濾能力僅有12.03%及25.1%，於1微米測試亦只有約40%至60%。由於在實驗中會取數個口罩樣本，即使是同一牌子及產地，以上口罩的的變化頗大，測出的結果更有1倍變化。

這些情況很常見於低質素的口罩, 過濾能力的變化不穩定。

而越南製口罩則在兩個測驗中，平均僅有62%及55.56%的過濾率。

▲ 林教授表示，即使同一品牌的口罩也有真假之分，其過濾率可以相差一半。（湛斯雅攝）

不過，曾檢驗多達90款成人口罩的林教授表示，產地並不代表出品質素：「產地可以寫日本，但其實其他國家出產」。甚至同一品牌，也可能有真假之分，正版口罩可以做到99.99%過濾，而假的只有50%。

個口罩摸落去、睇落去，甚至logo都分唔到真假，仲難過驗銀紙。

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責任編輯：徐穎彤

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