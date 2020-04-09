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【新冠肺炎】許冠傑周日辦網上演唱會　邀請港人合唱三曲

社會 19:42 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

許冠傑周日辦網上演唱會，主辦單位邀請港人合唱三曲。（資料圖片）

歌神許冠傑早前宣布，將於本周日（4月12日）舉行網上演唱會。主辦單位今日發稿呼籲，收看演唱會的市民，可在演唱會尾聲，約香港時間下午5時30分時，在所在的地方合唱《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》三首歌，共同打氣。

（主辦單位提供圖片）

更多演唱會詳情，以及許冠傑故事按此

記者：陳梓蔚

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