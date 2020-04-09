【新冠肺炎】許冠傑周日辦網上演唱會 邀請港人合唱三曲 社會 19:42 2020/04/09 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 許冠傑周日辦網上演唱會，主辦單位邀請港人合唱三曲。（資料圖片） 歌神許冠傑早前宣布，將於本周日（4月12日）舉行網上演唱會。主辦單位今日發稿呼籲，收看演唱會的市民，可在演唱會尾聲，約香港時間下午5時30分時，在所在的地方合唱《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》三首歌，共同打氣。 ▲ （主辦單位提供圖片） 更多演唱會詳情，以及許冠傑故事按此。 記者：陳梓蔚 相關文章 【人間有情】許冠傑捐25萬予通利失業員工 歌神辦網上免費騷為疫境打氣 12:35 2020/04/06 【人間有情】許冠傑捐25萬予通利失業員工 歌神辦網上免費騷為疫境打氣 【許冠傑演唱會】張國榮曾揭《沉默是金》合作原因 哥哥爆歌神Sam錄音習慣 16:28 2020/04/07 【許冠傑演唱會】張國榮曾揭《沉默是金》合作原因 哥哥爆歌神Sam錄音習慣 【許冠傑演唱會】曾因拍戲遇意外患高山症險喪命 許冠傑憑毅力走出人生陰霾 16:07 2020/04/08 【許冠傑演唱會】曾因拍戲遇意外患高山症險喪命 許冠傑憑毅力走出人生陰霾 演唱會 許冠傑 演唱會 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情