【新冠肺炎】許冠傑周日辦網上演唱會　邀請港人合唱三曲

▲ 許冠傑周日辦網上演唱會，主辦單位邀請港人合唱三曲。（資料圖片）

歌神許冠傑早前宣布，將於本周日（4月12日）舉行網上演唱會。主辦單位今日發稿呼籲，收看演唱會的市民，可在演唱會尾聲，約香港時間下午5時30分時，在所在的地方合唱《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》三首歌，共同打氣。

▲ （主辦單位提供圖片）

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記者：陳梓蔚