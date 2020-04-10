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【生活智慧】兩碗啜實卡住分不開　網民集思廣益3招解救法

親子 11:50 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

洗碗時偶爾會遇到2隻碗啜實分不開，有網民遇見這個難題向網絡求助，網民們集思廣益3招，最終成功將2隻碗分開。

洗碗時偶爾會遇到2隻碗啜實分不開，一般都會嘗試用蠻力分開它們，可是分不開可以怎麼辦？ 有網民遇見這個難題，在網絡向網民求助，大家集思廣益出3招，最終成功將2隻碗分開。

於4月8日，在Facebook群組「Le Creuset X Miele X 敗家情報專區」，有網民發帖求助，見發布2張相，在洗碗盤內有2隻陶瓷碗疊實，外圍是一隻有耳卡通碗，內塞了一隻Le Creuset陶瓷碗，2隻碗啜實未能分開。

網民紛紛留言獻計，主要提出3大方法，包括熱脹冷縮原理、浸在洗潔精水，以及倒煮食油在碗之間。

冷縮熱脹分離法

冷縮熱脹是將碗放入熱水，不要淹過，主要令外圍大碗受熱脹大，而裡面小碗放冰塊，可加少量水，令冰水均勻接觸到內裡小碗，等一會兒約5至10分鐘，可嘗試拉扯開2隻碗。不過，網民提醒用此方法要小心會裂開。

此方法有不少網民力推，有網民仔細分享親身經歷，試過兩個四方細鍋叠埋，浸冷熱水後，兩隻碗邊有個虛位，可再小心用工具在虛位橇，碗之間洩氣可分開。

注入食油或浸洗潔精水

此外，另有網民教路可在碗之間注入食油，或將碗浸在洗潔精水一段時間，2種方法目的皆是令兩碗間加潤滑作用，助它們更易分開。

最後，發帖網民不用打破外圍卡通碗，去拯救法國廚具名牌碗，成功方法是：

之前用油同熱水，夾硬扯都唔得，跟住洗碗個陣，由佢浸係洗潔精洗碗水，好耐先去洗碗....... 得咗！

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責任編輯：王明芳

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