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資助企業出糧只包MPF僱員？　政府︰30萬公積金（ORSO）僱員也受惠

政治 20:42 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

公積金計劃涵蓋香港近30萬名僱員，他們亦包含在800億元「保就業」計劃範疇內。(陳靜儀攝)

政府推出第二輪防疫抗疫基金，當中有800億元用作「保就業」範疇，向合資格僱主提供工資補貼，以僱員五成工資作為基礎計算，有關的工資上限為每月18000元，為期6個月。政府消息強調，有關計劃並非只計算正在供「強積金」計劃的員工，正領取職業退休計劃（ORSO），即「公積金」計劃的僱員亦包含在內。

政府回應指，坊間雖然一直較多提到MPF，即強積金，但這是只一個方便簡單的說法，因為強積金所有計劃都是一致的，特別是法定供款方面。但實際上「保就業」計劃，同樣包括俗稱ORSO Scheme（職業退休計劃），特首林鄭月娥昨日在記者會上已表明︰「大家毋須擔心，這些計劃（的員工）同樣包括在內，沒有遺漏他們」。

政府消息又指，公積金計劃涵蓋近30萬名僱員，不包是說不通的做法。

至於自僱人士可否申請？政府就表明，自僱人士若果有供強積金，亦將可獲一次性的7,500元津貼。

【第二輪抗疫基金】公司曾減薪應如何申請「保就業」計劃？　一文看清10條僱主僱員Q&A

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責任編輯：李淇

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