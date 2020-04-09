【新冠肺炎】檢疫中心人士　周六起滿10日可回家完成餘下4日檢疫

▲ 衞生防護中心表示，入住檢疫中心人士，完成首10日檢疫後，經評估後餘下4日可口家完成檢疫。(資料圖片)

衞生防護中心表示，中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會和感染控制科學委員會，早前曾就檢疫中心容量對接受檢疫人士入住時間作出建議，即因應檢疫中心的容量情況，有需要時可安排受檢疫人士在入住檢疫中心10天後，於餘下4天返回家居繼續接受檢疫。經考慮可使用的檢疫設施有限以及上述建議，中心將於本月11日（星期六）開始逐步於各檢疫中心實行有關安排，以確保有足夠檢疫設施應付疫情需要。

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防護中心強調，所有於檢疫中心接受檢疫的人士均沒有病徵。在實施上述措施後，有關受檢疫人士於離開檢疫中心前須進行新冠病毒測試。若檢測結果呈陰性，並經過醫護人員的評估其健康狀況及其他相關因素，認為有關人士適合於餘下4天在家中繼續接受檢疫，才會作出相關安排。檢疫中心人員會於有關人士離開檢疫中心前為他們安排佩戴電子手環，以助確保他們遵守家居檢疫的要求。

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責任編輯：楊玉珠