回歸以來特首高官4次減薪　全因經濟差要共度時艱

▲ 翻查資料，今次減薪是特區自回歸以來，第4次政府高層主動減薪，全部減薪的背景都與疫情及經濟不景氣有關。

特首林鄭月娥、港府全體司局長及特首辦主任，昨宣布將減薪一成，為期一年，以示問責團隊與市民共度時艱。行會非官守成員亦跟隨扣減酬金一成，預料共節省公帑約940萬元。翻查資料，今次減薪是特區自回歸以來，第4次政府高層主動減薪，全部減薪的背景都與疫情及經濟不景氣有關。

回歸之初，香港遇上金融風暴及沙士疫情等問題，經濟陷入困境。2002年10月，時任特首董建華宣布，問責官員跟隨公務員減薪，是回歸以來第一次減薪，但當年有公務員質疑，特首帶頭減薪是施壓手段，是削減公務員薪俸的前奏。其後，香港爆發沙士疫情，經濟受到嚴峻打擊，2003年董建華在《施政報告》中宣布，決定與問責官員、行政會議非官守成員、特首辦主任及中央政策組首席顧問減薪一成，董建華當時稱，減薪是「重要的象徵」，顯示政府解決嚴重財赤的決心。

直至2009年金融海嘯，當時特首曾蔭權政府領導班子第3次減薪，包括曾蔭權及33名政治任命官員，自願減薪5.38%，「體現問責團隊在經濟低迷期間，與市民共度時艱的決心」。時任行政會議非官守議員召集人梁振英表示，行政會議全體非官守成員，跟隨特首做法，亦自願減酬金5.38%。

政界中人指，歷年來港府高層除減薪以外，領導班子的薪酬多年來亦不乏凍薪，包括2003年高官減薪一成後，直到2012年梁振英新領導班子上場為止，公務員每年的薪酬調整皆不適用於領導班子。

事實上，每次高官減薪的新聞稿，定必出現「共度時艱」四字，似乎政府顯示與市民同心抗疫，減薪就是辦法之一。