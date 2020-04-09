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【新冠肺炎】狄志遠團隊為全港資助小學生產中童口罩　家長可託學校以成本價代訂

社會 21:39 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

教育局局長楊潤雄見證下，香港資助小學校長會代表與狄志遠團隊簽署合作協議。（楊潤雄Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續，全港中小學復課無期，教育局局長楊潤雄今日（9日）表示，教育局和教育界正把握時間，為未來復課做準備工夫，鑑於中童口罩供應較為緊張，教育局早前引薦香港家庭教育學院總監狄志遠的「SOSo Mask」口罩團隊與小學學界洽商，為全港資助小學提供穩定的中童口罩供應。

【新冠肺炎】教育局向160間私立中小學每校提供8萬元資助　最快本月發放

楊潤雄今晚在Facebook發文表示，他見證了香港資助小學校長會與狄志遠團隊簽署合作協議的儀式，指雙方合作將有助解決學界和家長對口罩採購的憂慮，為復課創造條件。他指出，學校除了可購買口罩作校本儲備，亦可代有需要的學生家長訂購，但必須以成本價轉售。

香港家庭教育學院在2月宣布成立口罩生產線，在本地及內地均設有廠房。（資料圖片）

今早的立法會財委會特別會議上，教育界立法會議葉建源要求教育局為學校統籌採購口罩，楊潤雄表示，局方可以為小學統籌採購口罩，中學方面則仍在努力。

【新冠肺炎】楊潤雄：如疫情好轉有信心如期開考DSE　當局留意疫情發展盡快公布

【第二輪抗疫基金】兼職自僱導師或未能受惠政府資助　楊潤雄：已盡量令更多人受惠

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責任編輯：馮琪雅

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