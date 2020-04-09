【搶購成癮】父母家中囤積3000個口罩夠用一年　兒子埋怨父母仍然堅持購買

▲ 台灣有網民近日在家中發現，原來父母在已經囤積了約3000個口罩的情況下，仍然堅持每天到藥局領口罩。

新冠肺炎疫情未息，不少市民仍然在為購買口罩而疲於奔命。不過，台灣有網民近日在家中發現，原來父母在已經囤積了約3000個口罩的情況下，仍然堅持每天到藥局領口罩，讓他無奈感嘆：「他們真的不知道自己用不完嗎？」

據該名網民近日在網上論壇「Dcard」發文指，自台灣的口罩實名制開始實施後，他們一家五口都會按時去購買限定數量的口罩。他表示：「之前我父母都會要我早上去幫忙領口罩，但我當時真的很不想領，明明看到家裡還有很多口罩，連假我們也取消了清明活動，說是為了省口罩」。

早前他心血來潮清點家中囤積的口罩，意外發現父母竟足足囤有約3000個醫療口罩、10個布口罩及20個口罩套，一家五口平均每人可用到600片醫療口罩，幾乎是一年的用量，數量驚人。此後，他更加不想去預購口罩，認為應該留給其他需要的人，但父母卻還是持續購買囤積口罩，讓他無奈直呼:「家裡有3000片口罩是正常的嗎」、「他們真的不知道自己用不完嗎？」

台灣自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾必須以健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每人每14天可買9片成人口罩或10片小童口罩。

帖文曝光後，不少網民表示情況太誇張，又建議他可以把多餘的口罩捐給醫護人員或其他有需要的人士。但也有網民認為：「乖乖排隊按規定排口罩，我覺得沒甚麼不對，別在那邊瞎扯怪人家囤口罩，你怎麼不好好去排隊領」、「口罩也是人家花錢買的，到底為甚麼一直叫別人捐出去，只是真的不要再領了…」。

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責任編輯：王俊賢