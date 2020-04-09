黃埔小巴答允做到本周六　運輸署要求九巴8A和8P加強班次

▲ 小巴線2號及6號將維持有限度服務至4月11日。（林宇翔攝）

專營黃埔小巴的捷輝汽車有限公司，今日（9日）宣布結業消息，旗下專線小巴路線2、2A、6、6X營運受到影響。運輸署與捷輝代表會面後指，捷輝承諾維持2號小巴（黃埔花園 - 又一城）和6號小巴（黃埔花園 - 尖沙咀漢口道）的服務至本周六（11日），服務時間由上午8時至晚上8時，班次維持每20分鐘一班。

運輸署指，今午收到捷輝的書面通知，由明日（10日）起終止營辦第2、2A、6、6X號九龍專線小巴服務。運輸署隨即與捷輝會面，捷輝稱因應財務狀況，無法繼續營運。

▲ 小巴線2號及6號將維持有限度服務至4月11日。（林宇翔攝）

運輸署：九巴8A及8P線增班次

同時運輸署已啟動應變方案，由周日（12日）起，增加九巴8A（黃埔花園 - 尖沙咀循環線）和8P （海逸豪園 - 尖沙咀循環線）的班次。

另外署方正積極聯繫其他營辦商，邀請他們臨時營運來往黃埔花園和又一城的小巴2號和2A號線。

【新冠肺炎】疫情下公共交通工具第一滴血 黃埔小巴營辦商捷輝汽車宣布結業

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記者：陳梓蔚