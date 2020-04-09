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【新冠肺炎】利園IT男確診未送院　任職光大新鴻基軟件開發組 (附居所名單)

社會 22:59 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

利園IT男確診未送院。 (林宇翔攝)

新冠肺炎疫情持續，本港4月9日新增13宗確診個案，有2人未能即日送院。其中一宗是銅鑼灣利園1期上班的43歲男子(第968宗個案)，屬於沒有外遊的源頭不明個案。據了解，患者為光大新鴻基資訊科技部軟件開發組員工，辦公室位於利園一期25樓全層，最後上班日期為上周五（3日）。利園一期所屬的希慎興業稱，已就相關樓層的共用空間及公共廁所消毒清潔。

衞生防護中心指患者上周六（4日）開始發燒，至本周三（8日）到瑪麗醫院求醫，9日確診。患者與家人居於上環文咸東街127號萬和閣，平日會在上環信德中心附近慢跑及在該區快餐店用膳。

另一宗未入院確診個案，則是居於尖沙咀漆咸道南金德大廈的39歲男子(第972宗)，他於3月27日發病，出現咳嗽及流鼻水病徵，3月3日至20日曾到訪美國，屬輸入個案；他於8日曾到訪尖沙咀赫德道8號商業大廈。

4月9日公布確診未送院個案居住大廈：
中西區

  • 上環文咸東街127號萬和閣-- 43歲男子(第968宗)，04/04/2020發病，本地個案(源頭不明)

油尖旺

  • 漆咸道南83-85號金德大廈--39歲男子(第972宗)，27/03/2020發病，輸入個案(3月3日至20日到訪美國)

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責任編輯　李志強

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