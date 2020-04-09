【新冠肺炎】3食肆違防疫規定首遭檢控　港府呼籲市民復活節假留家　

▲ 港府強烈呼籲市民復活節假盡量留在家中。 (馮漢柱攝)

明（10日）起一連4日為復活節長假期，港府今晚發稿指，強烈呼籲市民盡量留在家中。另截至今日凌晨，食環署和警方就餐飲業新規定向違例的處所提出3宗檢控，而政府各部門共進行了32,141次巡查，並發出1,813次口頭勸喻；而有關表列處所的指示，政府各部門合共進行了2,189次巡查和發出24次口頭勸喻。

港府發言人指，未來四日假期市民應盡量留在家中、避免到人多的地方、與他人保持適當的社交距離、不要與人握手及避免聚餐飲宴等活動，及押後非必要舉行的會議或透過視像／其他遠程科技進行會議，並強調呼籲市民認真考慮押後掃墓日期。

港府指本港仍處於公共衞生緊急事態的情況，因截至今日中午，本港確診個案總數為974宗（包括一宗疑似個案），較兩星期前的454宗大幅增加。

此外，就港府早前公布的第599F章有關餐飲業處所的指示，食環署和警方對涉嫌違例的處所共提出三宗檢控。食環署、衞生署、警方、民政署共進行了32,141次巡查，並發出1,813次口頭勸喻。

而就有關表列處所的指示，食環署、康文署、民政署和警方則在其負責的表列處所合共進行了2,189次巡查和發出24次口頭勸喻。

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港府指，執法部門會在長假期間，會如常就以下早前公布的防疫規定，在各類公眾地方巡查和執法：

第599F章：餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反相關規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

第599G章：任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人亦可能被定額罰款2,000元。

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責任編輯：鄧凱文