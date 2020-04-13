【新冠肺炎】大學生求職難 港大名人校友鼓勵透過電子平台拓商機【有片】
新冠肺炎疫情下百業蕭條，年輕人求職更難，來自旅遊、零售及體育等不同界別的香港大學名人校友，現時每逢周三透過網上直播向學生分享，在經濟低迷下如何尋找新機遇，其中有專辦文化深度遊的公司，大談在旅行業大受打擊之際，如何構思新的營運模式。
港大自3月中起推出一連10集的「星期三開爐（Fireside Wednesday）」網上直播節目，首4集已吸引逾2萬人次觀看。節目精華片段及足本重溫
首集以「旅遊變法」為主題，由資深傳媒人陳志雲擔任嘉賓主持，跟3名校友兼文化深度遊專家拆解被疫情冰封的旅遊業，如何走出困局。
「GLO Travel」共同創辦人陳成軍和張振華曾到訪北韓、伊朗、不丹、烏克蘭及中亞等，張振華表示，在疫情下多了時間在家辦公，公司開始改善服務，嘗試做Facebook直播，找朋友分享旅行經歷及製作旅行節目，以及正構思透過電子平台，讓自由行旅客體驗他們安排的行程。
陳成軍亦說，「對畢業生來說，反而是創業的好時機。先由網絡起家，成本降低。而且這階段，找投資者更加容易了。一些踏實的startup（初創企業），有想法的小生意，很容易找到小投資。」
「活現香港」創辦人陳智遠則認為，現時可以開始為未來部署，發掘在疫情中出現受歡迎的新主題，如郊區、健康飲食、養生知識及香港醫學發展歷史等。
「天貓海外（香港及澳門區）」負責人陳子堅在另一集分享，留意到近期網購需求增加，除了因為市民為了留家避疫，同時由於香港店舖面積太小，無法儲存大量貨物，不少售賣防疫物品的實體店出現缺貨，消費者唯有轉向缐上，「這種缐上購買模式會否持續，好視乎商戶如何反應，除了賣短缐貨之外，如何將能力沉澱，在經濟復甦時起到作用。獲取新客需要成本，經濟好時要搞基建、聯乘合作非常難，成本又高，但經濟差時就較容易，可以有新嘗試，為新客戶提供價值。」
面對東京奧運及NBA英超等大型體育賽事延期或取消，以至本地體育館訓練班全部刹停，本身在港大修讀工商管理的香港跳高紀錄保持者楊文蔚說，「我上堂學到，世界同科技係發展得好快，現在個個都用視像教學及學習，瑜珈都可以網上教學，是時候想想如何cope with the change（應對變化），令自己flexible（有彈性）一點，跟著個步伐走，認識世界發生什麼，唔好活喺自己世界。」
香港賽馬會公司事務執行總監、政制及內地事務局前局長譚志源則認為，運動對基層醫療及健康非常重要，大公司應考慮投放更多資源在推廣運動普及化，要成功抗疫，在有疫苗之前唯有靠自己抵抗力。商界亦應該多支持運動員，令更多人願意投身做全職運動員，將香港變成一個活力城市。
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責任編輯：馮琪雅