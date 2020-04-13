【新冠肺炎】大學生求職難　港大名人校友鼓勵透過電子平台拓商機【有片】

▲ 資深傳媒人陳志雲（上排左2）擔任嘉賓主持，跟3名校友兼文化深度遊專家拆解被疫情冰封的旅遊業，如何走出困局。（港大提供）

新冠肺炎疫情下百業蕭條，年輕人求職更難，來自旅遊、零售及體育等不同界別的香港大學名人校友，現時每逢周三透過網上直播向學生分享，在經濟低迷下如何尋找新機遇，其中有專辦文化深度遊的公司，大談在旅行業大受打擊之際，如何構思新的營運模式。

港大自3月中起推出一連10集的「星期三開爐（Fireside Wednesday）」網上直播節目，首4集已吸引逾2萬人次觀看。節目精華片段及足本重溫

首集以「旅遊變法」為主題，由資深傳媒人陳志雲擔任嘉賓主持，跟3名校友兼文化深度遊專家拆解被疫情冰封的旅遊業，如何走出困局。

「GLO Travel」共同創辦人陳成軍和張振華曾到訪北韓、伊朗、不丹、烏克蘭及中亞等，張振華表示，在疫情下多了時間在家辦公，公司開始改善服務，嘗試做Facebook直播，找朋友分享旅行經歷及製作旅行節目，以及正構思透過電子平台，讓自由行旅客體驗他們安排的行程。

陳成軍亦說，「對畢業生來說，反而是創業的好時機。先由網絡起家，成本降低。而且這階段，找投資者更加容易了。一些踏實的startup（初創企業），有想法的小生意，很容易找到小投資。」

「活現香港」創辦人陳智遠則認為，現時可以開始為未來部署，發掘在疫情中出現受歡迎的新主題，如郊區、健康飲食、養生知識及香港醫學發展歷史等。

▲ 第二集由羅永聰主持，「天貓海外（香港及澳門區）」負責人陳子堅及零售新力軍韓駿謙分享零售業如何變陣。（港大提供）

「天貓海外（香港及澳門區）」負責人陳子堅在另一集分享，留意到近期網購需求增加，除了因為市民為了留家避疫，同時由於香港店舖面積太小，無法儲存大量貨物，不少售賣防疫物品的實體店出現缺貨，消費者唯有轉向缐上，「這種缐上購買模式會否持續，好視乎商戶如何反應，除了賣短缐貨之外，如何將能力沉澱，在經濟復甦時起到作用。獲取新客需要成本，經濟好時要搞基建、聯乘合作非常難，成本又高，但經濟差時就較容易，可以有新嘗試，為新客戶提供價值。」

▲ 政制及內地事務局前局長譚志源與多名運動員討論運動員及運動產業應如何發展。（港大提供）

面對東京奧運及NBA英超等大型體育賽事延期或取消，以至本地體育館訓練班全部刹停，本身在港大修讀工商管理的香港跳高紀錄保持者楊文蔚說，「我上堂學到，世界同科技係發展得好快，現在個個都用視像教學及學習，瑜珈都可以網上教學，是時候想想如何cope with the change（應對變化），令自己flexible（有彈性）一點，跟著個步伐走，認識世界發生什麼，唔好活喺自己世界。」

香港賽馬會公司事務執行總監、政制及內地事務局前局長譚志源則認為，運動對基層醫療及健康非常重要，大公司應考慮投放更多資源在推廣運動普及化，要成功抗疫，在有疫苗之前唯有靠自己抵抗力。商界亦應該多支持運動員，令更多人願意投身做全職運動員，將香港變成一個活力城市。

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責任編輯：馮琪雅