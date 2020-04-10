【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅

▲ 容祖兒淺水灣豪宅曝光。

新冠肺炎疫情影響全球，剛完成《Pretty Crazy 世界巡迴演唱會》倫敦站的容祖兒（Joey）取消之後的行程，回港自我隔離。容祖兒分享練習瑜珈的照片，不少網民將焦點放在Joey的家居環境上，投射羨慕的目光。

Joey除了在家下廚外，也勤於練習瑜珈，她分享近照並謂：「緊到呢😣#selfquarantine #yoga」

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▲ 容祖兒在家勤練瑜珈。（容祖兒IG圖片）

容祖兒豪宅練瑜珈

不少網民都將焦點放於Joey練習瑜珈的地點──容祖兒的豪宅，其簡約風的客廳空間闊落，櫃上放滿了無數的獎座，而露台則坐擁無敵維港海景，令一眾網民紛紛表示羨慕。

▲ 容祖兒呼籲大家留家抗疫，相中可見她家的無敵大露台。。（容祖兒IG圖片）

▲ 圖為淺水灣道56號外貌。 （陳智良 攝）

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容祖兒於恆安邨成長

其實，兒童的Joey一家本來住在蝴蝶谷木屋區，其後家人抽中了天水圍的公屋，卻因單位位於轉角位置，令其家人擔心回家時有安全問題而被逼放棄，後來再抽才中了馬鞍山恆安邨的400呎單位。

▲ 兒時的容祖兒。

因此，小時候的Joey於馬鞍山恆安邨長大，星級鄰居包括王祖藍、黃翠如和楊怡，就連神劇《大時代》也在該處取景，因而恆安邨曾被外界指是有利發展演藝業的風水地。

容祖兒投資有道

Joey較早前被指豪擲2億元購入一座位於淺水灣的豪宅，向來熱愛投資「磚頭」的Joey被指從2007年開始入市並以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等。

▲ 圖為淺水灣道56號其中一個單位屋內貌。 （黃建輝攝）

至於淺水灣56號海景豪宅3,000呎豪宅，是容祖兒在2018年5月斥資2億，透過公司股權轉讓方式購入。

容祖兒不只是樂壇天后也是投資天后，據悉她是透過賣殼方式入市購淺水灣56號，因此她當時可節省3成辣招稅，慳稅6,000萬元。

有指Joey近年轉攻工業大廈和地舖，至今已手持12個物業，保守估計總值4億。

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