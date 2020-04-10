【英國疫情】倫敦3護士被迫穿垃圾袋上前線不幸確診　院方下「封口令」不得透露醫療資源短缺

▲ 倫敦3護士被迫穿垃圾袋上前線，最終確診感染。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，其中英國累計確診個案突球6萬宗，死亡個案亦逾7000人。前線醫護人員面臨巨大壓力之餘，更出現防疫物資短缺情況，有3名位於哈羅市的護士，曾於3月被迫以垃圾袋充當保護衣，結果3人近日全部被檢測對新冠病毒呈陽性反應，事件引起關注。

據英國《The Telegrah》報道，3名護士於哈羅市Northwick Park Hospital工作，該醫院的防疫裝備全都嚴重短缺，包括手套、防護衣及鞋套等，醫護人員只能自製防護裝備自救。院方甚至向醫護人員施壓，警告不要對外透露醫療資源短缺的消息。

護士：人人都害怕

不過，3名護士3月時在網上發布照片，畫面中她們穿著以垃圾袋製成的防護裝備，並稱「我們每天都感到沮喪」，希望政府能為前線醫護提供每人1套專業防護裝備。其中一名護士表示，她們一直假裝「勇敢的笑容」，但其實人人都非常害怕。他們很多人都沒有見過家人，因為擔心會把病毒傳播給他們。

近日，她們3人確診感染新冠肺炎，更嚴重的是，該院有超過一半在病房工作的醫護人員都確診染疫。醫護發言人表示，這是不幸的事，但並不意外。

很多世界各地的醫護人員都有相同情況，我們會為身體不適的員工提供全力協助，希望他們早日康復。

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責任編輯：王明芳